上海2021年6月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由高美艾博展览集团主办的第三届 Vinexpo Shanghai 将于 10 月 20 至 22 日在上海世博展览馆（SWEECC）举行。立足于通往中国东部市场的门户，Vinexpo Shanghai 的举办将在中国经济之都恢复葡萄酒与烈酒的推广活动。在本地团队的不懈努力下，2021 年 Vinexpo Shanghai 将因地制宜、因时制宜，推介一系列国际与地区品牌，吸引更高质量和更多样化的专业参会者。

更坚实地扎根中国

在中国，展会活动目前都已恢复正常。因此，Vinexposium 集团计划在上海举办自全球疫情爆发以来的首次线下展会。在 2019 年第一届 Vinexpo Shanghai 于行业内引起了极大关注之后，Vinexposium 集团设立了上海办事处，全权负责在中国大陆地区的活动组织与推广，立足当地，积极参与和推进葡萄酒与烈酒领域的市场运营工作。时至今日，Vinexpo 上海已能够在中国开展深度本地化的推广活动，迎接来自国际和地区的广大生产商齐聚一堂。

志向远大的专业领域

复苏的经济需要投资回归最大化。在连结中国领先的合作伙伴的同时，2021 年 Vinexpo Shanghai 也将积极响应当地市场的需求。集团的本地团队将监督具有高度针对性的活动推广工作；对参会者而言，这将为行业核心买家的到来提供有力支持，同时也将为活动的成长与发展提供见证。

在今年秋季，Vinexpo Shanghai 将加强具有国际与地区特色的烈酒品牌的参与度，构建起一个全球性的商业平台。在中国，进口葡萄酒与烈酒的消费已不再局限于大城市；因此，在展出葡萄酒品牌的同时，Vinexpo Shanghai 也将致力于推介烈酒品牌。

“我们很高兴 Vinexpo Shanghai 将以实体展会形式回归。在长久的分别之后，葡萄酒与烈酒的从业者终于能再度一同欢聚一堂，品鉴美酒。目前，随着疫苗的广泛接种，中国经济已逐渐走出疫情所带来的不利影响，恢复了增长与活力。中国市场前景美好，在未来五年内将能够创造极大价值。”Vinexposium 首席执行官 Rodolphe Lameyse先生如是说道。

2021年 Vinexpo Shanghai 实体活动盛大回归 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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