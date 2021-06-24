太和顾问：最贵的营销人员应该具备哪些才能？

北京2021年6月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 从线下到线上，再回到线下，中国的销售行业已经进入全渠道销售的阶段。对于电商来说，互联网红利逐渐消失，它们亟需找寻新的流量，而线下传统零售主体，虽然市场集中度低，具备长尾效应，但盈利能力也在不断缩减。因此，线上、线下协同联动，通过数字化、智能化对零售业进行赋能，已经成为传统商业及电商都在积极探索的新模式。

数字化的供应链和智能化的商品管理，可帮助零售商提高库存管理效率、优化商品陈列、降低人力成本等效果。商家通过对线上、线下多渠道的打通，可以不断优化产品结构、渠道占比，从而提升精准获客能力。

目前，中国新零售企业主要分布在以北上深为主的一线及新一线城市，新零售的招聘薪酬也经历了高位回落平稳化的过程，但总体持续高于全行业平均薪酬。与传统零售相比，新零售招聘薪酬也高出20%-30%。新零售行业人才结构不断调整，人才流转率高。据太和顾问司南平台提供的数据显示，目前，全媒体运营、市场营销、供应链管理等新零售中台岗位招聘需求保持增长态势，运营人员的薪酬增长率在5% – 8%之间，高于线下导购和传统的销售代表。此外，新零售行业的人才结构较传统销售的受教育水平高，离职率也是远低于传统销售。

人、货、场的重构下，新零售催生更精准的营销方式

新零售时代的来临从本质上来看是一次对人、货、场三种元素进行再造和重构的过程。通过线上与线下的深度融合，更好的运用互联网手段赋能传统零售业。我们看到的诸多的新零售的模式，还有巨头们对于新零售的全新定义，其实从根本上来看就是要实现人、货、场的重构，借此来打通行业发展的上下游，从而真正将行业的发展带入到一个供求对等，生产效率再度提升的全新时代。这就要求不管线上与线下业务，都需要完整的数据，以及贯穿经营链路的算法。通过重构和再造，减少电商时代的痛点和难题，真正满足用户消费升级的新需求。

同时，通过建立线下标准化的经营模式，提升商家的精准获客能力，并且做到效果可跟踪。完整的数据，以及贯穿经营链路的精准算法，有利于管理者实时了解门店的客流统计、客流结构、客户画像、店内动线，每类客户、每次活动、每种品类、每个渠道的转化效果。通过长时间的沉淀，可以跟线上一样，沉淀出一套标准化最优的经营实践和SOP，包括：拉新策略、会员关系维护、品类优化、新店选址、货架优化，以及自动的选品和补货。

人才结构不断调整，专业化程度更强

随着新零售意识的觉醒，商家们逐渐意识到精细化运营的重要性，相应的人才结构也在不断调整优化。据太和顾问司南大数据平台显示，近3年新零售人才需求涨幅明显，线上营销人员的涨幅需求更为突出，目前，全媒体运营、市场营销、供应链管理等新零售中台岗位招聘需求保持增长态势。

不可否认，新零售的到来带动了大量市场营销人员的增长，从薪酬水平来看，线上营销人员的人员占比及平均薪酬均高于线下。

过去三年的数据不难看出，新零售营销人员的薪酬增长率高于线下传统的导购及销售代表，稳定性也较线下人员更强一些。

除了全媒体运营，供应链管理着实为新零售的重中之重，自新零售概念问世以来，业内绝大多数的变革与升级都发生在消费端，但新零售的本质在于高效地为消费者提供超出预期的商品与服务，这就需要强大的供应链管理能力。

全渠道营销需要更了解消费者

随着人才结构的不断调整，新零售行业人员的学历水平、专业程度都在稳步提升，未来也会有更多专业化人才加入。

如今，零售主体越来越多元化。以前，传统零售很多时候都在赚“信息差、渠道差”，而在大量商业数据的支持下，通过对消费者模型的预测和供应链的优化，新零售将创造出更多有别于传统零售和电商的价值。因此新零售绝不仅仅是线上、线下的融合，而是基于大数据和现代物流的一次重购，而这个重构方式、形式会非常多元化，但最终目的是更接近消费者。这就要求新零售的从业者知识结构要更全面，不仅仅要了解各个渠道的不同特征，还要更具备逻辑整合的能力，了解商业数据能够为传统渠道赋能的方式。当然，在这个过程中除了运营、营销、销售人员还要有大量懂大数据、懂云计算的技术人员和产品经理的加入。

此外，相比于传统零售业态的大而全以及电商零售的爆款思维，新零售的关键在于经营一个独属于自己的消费人群，新零售业态下，私域流量运营等概念兴起，卖家不断重视建立自有会员体系，掌握消费者数据来实现精准营销和门店终端的有效运营。因此，社群运营也是新零售营销人员中非常重要的组成。

新场景、新技术的驱动下，人才结构不断调整，原有的行业壁垒也不断被打破。当下最热门的新零售人才市场集中在互联网及IT，零售快消等线下传统行业人才需求上升迅猛。未来，这个行业自上而下需要的都将是更具备复合能力的营销及数据人才，新零售重构了人货场之前的结构，也将进一步打通前、中、后端的岗位职责，从而对从事这一行业的人才能力要求更为复合，不但要懂得技术、销售技巧还要有运营思维懂消费者，只有这样才能更好的通过商业数据的运营拓宽流量、提升销售额，从而扬长避短。

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