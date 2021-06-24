上海2021年6月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月22日，由世界品牌实验室(World Brand Lab)主办的第十八届“世界品牌大会”于北京隆重举行，会上发布了2020年《中国500最具价值品牌》分析报告。晨光文具作为国产文具行业优秀代表，连续4年入选，2021年更是以132.63亿元的品牌价值荣膺“中国500最具价值品牌”第382位。

世界品牌实验室被公认为全球三大品牌价值评估机构之一，以“独立公正”的原则，连续18年发布《中国500最具价值品牌》。2021年《中国500最具价值品牌》总价值为278953.20亿元，同比增长12.97%。世界品牌实验室主席、牛津大学营销学荣誉教授斯蒂芬·沃格表示：“品牌是一个国家的形象，希望世界上更多人能够通过中国品牌了解中国故事。过去十几年，我们目睹了中国品牌的快速成长，其中很多已经具有强大的世界影响力。”

品牌价值源于消费者对于品牌的高度认可。作为一家32年的国民文具企业,晨光始终秉承“让学习和工作更快乐、更高效”的使命，从代理进口文具，到自主研发并掌握核心制笔技术，时至今日，晨光已成为中国文具行业的领军企业，乃至全球最大的文具企业之一，获得来自行业、社会以及消费者的高度认可。

2002年，晨光K35和GP1008两款产品问世，中国人首次用上了自主研发的按动式中性笔，目前晨光的笔头生产规模和笔头加工核心技术在中国制笔业处于领先地位。晨光K35在整体设计上将流线型设计和经典元素进行了完美结合，该笔在整体设计的处理与细节把握上更为大胆，采用月牙形镂空笔套及弧形曲线笔夹为一体化的笔套夹设计，在笔身腰线处作的更为精妙的处理，S型电镀装饰圈，营造出优雅而简明的视觉效果。K35一上市就获得市场的广泛认可，20年来销售屡创新高，已经成为中性笔中的经典款。

多年来，晨光坚持自主研发和设计创新，始终从用户痛点出发，每年投入超过1亿元人民币用于产品和技术的设计研发。生产线上的新品7天就能呈现在全国的所有零售终端，多次获轻工科技奖，拥有专利近800项，并斩获德国iF奖、红点奖、日本G-mark奖、美国IDEA奖四项国际设计大奖，产品设计水平得到国际专业的认可。

创立以来，晨光始终坚持精益求精，以匠心品质引领行业标准。2019年，晨光文具实验室正式获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可，检测能力与国际接轨。此外，晨光文具还承担起草了中性笔的首份国家标准《中性墨水圆珠笔和笔芯》。未来继续以高品质文具引领行业标准，推动行业高质量发展。

作为深受中国消费者喜爱的民族品牌，晨光正在开创一条中国文具的创新之路，对产品、品牌、渠道等不断升级创新，完成从中国制造向中国创造的华丽蜕变。32年发展壮大并走出国门，让中国制造的好文具销售到50多个国家和地区。

过去十多年，晨光一直保持两位数的高质量增长，2020年总营收达131亿元。这是晨光作为一家民族文具品牌不断成长蜕变的结果，也是消费者不断认可与信赖的转化。未来,晨光要从新发展理念提高发展质量和效益，在产品和技术上成为世界文具行业的翘楚；从文具到文创再到文化，不断提升自己的格局，为中国和世界提供更好的产品，坚持为中国打造世界级文具品牌。

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世界品牌实验室：晨光文具荣膺2021“中国500最具价值品牌” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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