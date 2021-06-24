河北检方开展旅馆业涉未犯罪治理检察专项活动

6月21日，记者从省检察院获悉，近日，省检察院下发《关于开展旅馆业涉未犯罪治理专项活动的通知》，决定在全省范围内开展旅馆业涉未犯罪治理检察专项活动，有效推进旅馆业建立健全未成年人入住保护机制，做好未成年人权益保护和犯罪源头预防工作。 据悉，专项活动为期半年，以督促旅馆、宾馆、酒店落实住宿经营者接待未成年人入住安全保护义务工作为着力点，坚持问题导向，强化社会治安管控，督促行政机关依法履职，加快行业整顿，推动筑牢未成年人社会保护工作，有效落实未成年人保护法和预防未成年人犯罪法，促进未成年人保护体系的健全完善。 按照要求，检察机关积极与公安、市场监督管理等部门开展联合行动，重点检查乡镇、城乡接合部等地区中小旅馆及日租房、家庭旅馆等容易产生监控盲区的经营场所。针对已发生侵害案件的旅馆，重点审查其是否已依法接受行政处罚、是否严格履行入住登记职责及强制报告义务，及时督促公安机关依法对其作出处理并纠正其违法违规行为。 专项活动中，检察机关将督促公安机关定期开展特种行业许可复查复核工作。督促相关职能部门加强对旅馆业警示制度特别是“五必须”制度上墙的规范检查。协同公安机关对旅馆业从业人员开展关于未成年人…