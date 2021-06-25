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西班牙巴塞罗那2021年6月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — GSMA今日宣布，在西班牙巴塞罗那世界移动通信大会(MWC Barcelona)上，Cision旗下的新闻稿网 – Xinwengao.com将成为该组织旗舰移动行业和技术活动的官方媒体和传播合作伙伴。活动将于2021年6月28日至7月1日举行。

MWC每年汇集领先的公司和开拓者，分享与移动和技术生态系统未来相关的最新话题。

作为行业领先的内容分发网络和媒体咨询平台，新闻稿网 – Xinwengao.com为官方的MWC21在线新闻发布室提供支持。活动参展商和新闻稿网 – Xinwengao.com会员将使用在线新闻发布室与与会者、媒体和公众分享展会新闻、多媒体资产和其他内容。参展商可以在此处购买展会套餐，享受新闻室带来的一切便利：https://mwc.vporoom.com/order

GSMA全球公关与传播主管Lara Dewar表示：“我们很高兴新闻稿网 – Xinwengao.com成为今年活动的官方媒体合作伙伴。MWC21是一项混合型活动，因此，确保无缝体验至关重要，无论与会者的位置或平台如何。新闻稿网 – Xinwengao.com的团队以创意和解决方案为导向。我很高兴，他们帮助我们将媒体资源引入这一虚拟领域，让世界各地的媒体能够访问重要的内容。”

新闻稿网 – Xinwengao.com在其指南《在MWC提升知名度的三种方法》中，为各公司提供混合型活动策略的指导。

今年活动的主题是互联影响力，与会者将探索AI、5G、大数据和物联网如何塑造未来并继续改变生活。重新连接、重建­和重塑更加互联互通的世界恰逢其时。

若要参加活动，请在此处注册。

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GSMA与新闻稿网 – Xinwengao.com合作举办2021年MWC – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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