上海2021年6月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近期，金融行业权威媒体Finance Magnates发布了全球经纪商最为关注的2021年第一季度的行业报告（Intelligence Report），该报告详细的介绍了全球市场在本年底第一季度的发展情况，以及差价合约经纪商们的交易量、客户活跃量等。

ATFX荣幸地宣布，其MT4交易量已经连续三个季度全球排名前五，MT4交易量高达1,390亿美元。

ATFX管理团队认为“客户的利益高于一切，我们所有的决定都是为了客户的权益”。为客户提供优质的服务和高效的交易体验一直都是ATFX 的企业理念。同时，ATFX机构业务品牌ATFX connect年度总交易量同比增长超500%。在本年度，ATFX也荣获了“最佳金融科技经纪商”、“最佳交易体验”、“亚洲最佳MT4经纪商”等七个国际奖项。

在过去的数年时间ATFX始终以客户需求为研发导向，不断以金融科技的创新技术打造更佳的交易体验，让全球更多的投资者使用ATFX这个平台（https://www.chinese-atfx.com/）。

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ATFX连续三季度MT4交易量全球排名前五 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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