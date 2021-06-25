木莲庄酒店荣膺迈点MBI 2020年度两项大奖 投资价值再获肯定

上海2021年6月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月24日，由迈点网、迈点研究院联合全国数百家主流媒体举办的“旅不止·宿新生”中国旅游住宿业MBI颁奖盛典暨高峰论坛（2020-2021）在上海阿纳迪酒店举行。在2020年度MBI影响力品牌颁奖盛典上，木莲庄酒店梅开二度，摘得“2020年度MBI投资价值品牌奖”和“MBI影响力品牌奖2020年度艺术酒店”两项大奖。

荣膺MBI 2020年度两项权威大奖

此次“旅不止·宿新生”中国旅游住宿业MBI颁奖盛典暨高峰论坛邀请了众多知名企业嘉宾，以及来自旅游住宿业的领军者、政府领导、投资机构、行业媒体等，共同回顾和见证了酒店品牌十年来的成长，探索和展望下一个十年的风口。

迈点MBI是迈点网基于迈点旅游研究院自主开发的旅游指数，经历十年发展，已经成为酒店品牌价值指数的权威标杆。而MBI投资价值品牌奖更是洞察酒店住宿品牌发展的专业风向标。

在本次的年度测评中，迈点网和迈点研究院不仅对各大品牌进行了360度的全面测评和365天线上实时监测，还邀请146位行业专家进行评判。木莲庄酒店在6000多个品牌中脱颖而出，斩获两项殊荣，收获了酒店业界的权威肯定。这也是木莲庄品牌一直以来孜孜不倦打磨产品与服务，以特色产品和卓越服务传递品牌价值的成果。



中国旅游住宿业MBI颁奖盛典现场

夯实特色和服务，凸显品牌投资价值

在2020年度MBI影响力品牌奖颁奖盛典上，对授予木莲庄酒店如此殊荣，专家评委团如是说：一座藏身于CBD中的微缩山庄，专为都市精英打造的艺术旅居生活酒店。它秉承“高雅”、“时尚”、“启发”的品牌关键词，营造现代、舒适、别致的旅居空间，为商旅人士提供更具质感的入住享受和旅居生活美学：焕新，再出发。无限延伸对酒店空间的想象，赋能品牌溢价。

此次木莲庄酒店一举获得“2020年度MBI投资价值品牌奖”和“MBI影响力品牌奖2020年度艺术酒店”两项大奖，备受业界瞩目。这些荣誉源于品牌对打造自身特色的专注，对市场和消费者的深刻洞察，对提升服务水平的一丝不苟，对品牌价值的不断提升。



合景泰富集团轻资产品牌负责人杨志伟先生代表领奖

作为合景泰富集团打造的自营酒店品牌，木莲庄酒店集团吸取了合景泰富集团与国际五星级酒店的成功合作经验，拥有成熟完善的高端酒店设计、开发和投资经营能力。相比一般的国内酒店管理品牌，木莲庄酒店在精装设计、稳健收益、多元产业布局协同创新、共享地产及商管的高净值会员体系等方面均独具优势，备受投资人青睐。

此外，2020年疫情暴发以来，木莲庄酒店危中寻机，应变能力方面的灵活高效可圈可点，再加上其回报周期短、科学的运营管理系统和多种灵活合作模式等9大加盟优势，品牌价值日益凸显，获得“2020年度MBI投资价值品牌奖”可谓实至名归。

木莲庄酒店代表上台接受颁奖并发表致辞时表示：“木莲庄品牌自带创新基因，每一家酒店都创新性地融合了当地人文艺术特色，已成为都市艺术旅居生活的代名词。此次获得迈点MBI的肯定，代表了客户及行业对木莲庄品牌投资价值和综合实力的充分认可，这份认可也将成为木莲庄酒店未来更加积极进取的动力。”



木莲庄酒店荣膺2020年度MBI影响力品牌颁奖盛典两项大奖

重新定义“艺术旅居生活”

持续提升的品牌价值离不开富有特色且精准的品牌定位。在品牌特色上，木莲庄酒店主张“美悦生活”的价值观，秉承“自信”、“艺术”、“回归”的品牌关键词，将个性化、艺术场景融入酒店空间，整体风格往往简约而又不失高雅，舒适而又不失别致。许多人第一次走进木莲庄酒店，甚至会有走入了艺术展览的错觉。

在业界看来，木莲庄酒店的投资价值正在于其独具特色，即在艺术酒店领域的深耕和独树一帜。其所倡导的“艺术旅居生活方式”正是把对当代都市人生活状态和出行需求的深层思考，融入到酒店的空间和细节体验中，让商务出行从忙碌的状态里抽离出来，变得更具“旅居生活艺术感”。



木莲庄酒店时尚艺术空间设计

近年，木莲庄酒店对行业趋势精准把脉，对消费者深入洞察，对本土文化持续融合，围绕文旅产业消费升级不断调整自身定位，引导消费潜力获得释放，屡获行业大奖。就在5月29日举行的“第21届中国金马奖颁奖盛典暨第21届中国文旅全球论坛”上，木莲庄酒店集团及旗下MUSTEL木文缇酒店、广州MORDIN酒店凭借2020年的出色业绩和市场表现，分别摘得“投资方首选酒店管理集团”、“新锐酒店品牌”、“中国最佳新开业酒店”三项大奖。这也是木莲庄酒店集团成立以来第三年蝉联金马奖多个奖项。再加上此次获得MBI 2020年度两项权威大奖，足以证明市场对木莲庄酒店定位及发展的充分认可。

作为本土新锐酒店管理品牌，木莲庄酒店持续以创新赋能品牌内涵，夯实产品与服务，探索旅居生活样本，以独具特色的酒店生态产业链和价值投资回馈业主和消费者。

木莲庄酒店荣膺迈点MBI 2020年度两项大奖 投资价值再获肯定 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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