北京2021年6月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月28日，大家人寿保险股份有限公司（以下简称“大家人寿”）第一届“客服节”正式开幕了。本届“客服节”以“爱‘家’行动”为总主题，围绕“以客户为中心”的服务理念开展三大主题活动。

本届客服节将持续两个月，大家人寿总公司及旗下19家分公司共同参与举办，以大家人寿官微平台为中心，线上与线下相结合，面向全体社会公众开放。

主题活动1：守护大家人

关爱“家人”健康，守护品质生活。客服节期间，大家人寿为客户提供多种健康服务。进入大家人寿官微，可畅享在线问诊、门诊绿通、脑健康检测等多项福利。同时，大家保险旗下的“城心养老”社区还将面向广大客户开展走进社区的集体参观体验活动，带您感受品质养老生活。

主题活动2：寻找大家人

有事没事，常回“家”看看。为感谢大家长久以来的信任与支持，大家人寿各分公司准备了形式多样、精彩纷呈的“家人”见面会，邀请当地新老客户前来参与，唠唠健康养生，还能解锁趣味小活动。活动期间，各分公司领导也将亲临现场，走近客户，倾听客户心声，广纳服务建议。

主题活动3：最美大家人

专业助力服务，服务回馈客户。活动期间，大家人寿组织员工进行专项技能培训，苦练内功，号召员工为大家做“暖心事”，当大家的”贴心人”，弘扬大家精神，全面提升客户服务体验。

大家人寿第一届客服节序幕即将拉开，公司将继续秉承初心，以“匠心”打造专业，以“善心”回馈社会，以“公心”经营保障，致力于成为大家美好生活的守护者。

大家人寿第一届“客服节”系列活动即将开幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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