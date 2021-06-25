IQF2021品质节暨消费领导力峰会举行，300头部品牌共议品质驱动增长

北京2021年6月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — IQF2021品质节暨消费领导力峰会于6月24日在北京举行，主题为“品质驱动增长”。

IQF品质节是品质与消费领域最具影响力与前瞻性的年度盛会之一，活动由数央网、数央公益联合国内众多财经媒体共同发起主办，旨在通过集合“质造”品牌的头部力量，以独立演讲、高端对话、成果展示、深度分享等形式全面展示质造成果，传递质造精神，探寻企业高品质发展路径。



IQF2021品质节暨消费领导力峰会在北京举行

IQF2021品质节暨消费领导力峰会在北京举行

本届品质节以线下为主，线上线下联动的形式举行，品质节期间举行了开幕式、主题论坛、品质分享、“质造之光”致敬盛典等主题活动，活动吸引了300余家匠心质造品牌汇聚于此，120余位重要嘉宾通过线上线下的方式分享前沿观点，深度参与媒体超过200家，线上线下影响和互动人次超过1000万。

300家头部品牌聚首IQF，传递质造精神

当前我国经济取得了令人瞩目的成绩，美好生活可以说既可望又可及，品质也成为供给侧和消费侧共同的关键词。6月24日，来自科技、地产、家居、医疗、食品饮料、汽车等行业代表齐聚IQF2021，共议消费新趋势，分享质造新经验。

在活动中，数央网总裁梁建民表示：今天，“品质”的含义正在发生深刻的变化，“品质”已经不单纯是指产品质量的好坏，而是在品牌创意、智能创新、产品功能、服务、方案全方位的升级。

300家头部品牌聚首IQF2021，解读品质新内涵

中国企业评价协会会长，全国政协委员，国务院发展研究中心原副主任、研究员侯云春、中国企业改革与发展研究会常务副会长许金华、商务部市场运行调控专家，北京工商大学商业经济研究所所长洪涛、中国新供给经济学50人论坛副秘书长张茉楠、中国社会经济调查研究中心主任，中国发展研究院院长，中国城镇化促进会副主席王彤、北京师范大学民营经济研究中心主任，教授，博导韩晶、清华大学政治经济学研究中心企业研究部主任李江涛、玛氏箭牌中国企业事务部副总裁滕钢、数字认证咨询顾问冯文秀、FRANKE瑞士弗兰卡家居解决方案亚洲区市场负责人倪俊、江小白品牌总经理傅璐、RainbowBaby七色蝌蚪CEO张巧虹、丽婴房CEO曾小玉、希沃教育副总裁魏振水、福寿园国际集团首席品牌官李经衡、公司宝合伙人刘庆顺、旺旺水神协理林明佑、新意互动CIG高级副总裁陈晓峰、金鹿公务新闻发言人方新宇等嘉宾出席活动并围绕科技质造、绿色质造、创新变革、营销传播、品质服务、人才培养等话题展开深度交流和探讨。

包括红豆集团、完美世界控股集团、费森尤斯卡比中国、特灵科技中国、玛氏中国、肖特中国、益普生中国、方太集团、溢达集团、深圳创维-RGB电子有限公司、京东健康、浦林成山、BOLON暴龙眼镜、大金(DAIKIN)、佳通轮胎、中国石化长城润滑油等300家质造品牌，包括西门子医疗-ARTIS icono、海尔衣联网-Bling Bling彩装机、希沃网课学习机、安心加云联智慧园区系统、“飓风Ⅱ代”百得大吸力智清洗烟机CXW-220-C529、美赞臣蓝臻婴幼儿配方奶粉、追觅科技—无线吸尘器V16、数字认证企业电子合同签署解决方案等100余个质造产品集中亮相IQF，展示质造成果，共同解读“质造”新内涵。

共话数字化变革新机遇

当前，经济社会加速进入数字化时代，数字化转型正逐渐成为全球社会、经济发展的主要趋势。技术的变革给我们带来更多思维，开启更多可能。新技术浪潮赋予新消费加速的力量，正在让大量的行业和服务走向新的融合。这其中，有非常多的数字化转型的行动派们正在通过创新变革让生产、组织、运营变得高效。

IQF2021：嘉宾热议数字化转型

在IQF2021“数智未来，如何创造新增长”主论坛中，龙闯电梯创始人兼总经理孙金龙、爱沐AMOUR CARE董事长雪原、投融界CEO邹晴等嘉宾分享了数字化、智能化转型的实践与思考，并围绕数字化为行业赋能等话题展开深度的交流与探讨。

现场嘉宾表示：随着95后、00后这些消费新力量的成长，消费的个性化、品质化和升级特征前所未有，数字化转型已经成为摆在企业面前的必选项，企业需要加快推荐数字化转型，利用大数据洞察消费需求，加快产品创新升级。

2021质造奖揭晓，向质造引领者致敬

本届品质节特别设置“2021品质致敬”环节，向质造践行者、创新者与引领者致敬。通过表彰TA们的非凡成就和榜样力量，鼓舞和带动更多的企业共同引领中国经济高质量发展。

活动现场，完美世界总裁、完美世界游戏CEO鲁晓寅、英科医疗董事长刘方毅、徽记食品董事长吕金刚、九牧董事长林孝发、奥帅股份总经理任超、盘子女人坊董事长杨健等获颁IQF2021人物奖。

大金双直流马达小型新风系统、摩恩北极星系列智能一体机、复星保德信人寿–星无忧（星动版）重大疾病保险、全友浅绘系列、七匹狼“做TA的守护者”系列T恤、维亚帝电梯、维乐维乳钙加心糖（凝胶糖果）、江小白-果立方、卓牧纯羊奶、股拍app、样子生活一爵士真皮沙发、样子生活一爵士多功能真皮床等获颁IQF2021产品奖。

徐福记、李锦记、绿都地产、康臣药业、SoleusAir舒乐氏、维亚帝、巴布豆、煜丰实业、碧莲盛、广东邦克厨卫有限公司、百纳璐诗床垫等获颁IQF2021杰出质造品牌奖。

汇源、宁德时代新能源科技股份有限公司、玛氏中国、奥林巴斯、广州立白企业集团有限公司、三星中央空调、三菱重工空调、东芝空调、东方日升、雷士国际控股有限公司、雅士利国际、圣元优博、酷特智能、爱玛科技集团、欧琳实业、WMF福腾宝、爱华仕箱包、招商信诺人寿、惠氏启赋3铂金、甘汁园糖业、达美乐比萨、荷仕兰（Hoeslandt）、佳宁娜、旺旺水神、Mistine蜜丝婷、广东通用医药有限公司、仁东医学集团、柏厨家居、鑫立达俱乐部、广汽埃安、大博医疗科技股份有限公司、方德证券有限公司、诺唯赞、国富人寿、梅斯医学、影谱科技、心玮医疗、希美、R汽车、耳目达、旅投黑虎、创米科技、潮漫酒店、美联众合动物医院、瑞慕、RENOGY如果新能源等获颁IQF2021（行业）品质典范奖。

七匹狼#狼系型动焕新我#主题营销案、香港兴业国际 《未艾·方兴 — 从大中里到兴业太古汇》、幸福西饼“幸福暖春季”获颁IQF2021杰出营销创意奖。

邦泰集团、SKECHERS斯凯奇、广州发展集团股份有限公司、美奥口腔、莲姿娜、幸福西饼、上海至尊园集团、Yestar艺星整形、榴芒一刻、施诺、卓牧乳业、深圳市海雀科技有限公司、科捷集团、金鹿公务、浙江护童人体工学科技股份有限公司、日日顺、洛娃日化、红小厨、赛迪奇智、果立方、导医通、盘子女人坊、安健科技、原知因、宠颐生动物医院、样子生活、芭比堂动物医院、FITURE、优莎纳葆婴、SHOPLAZZA、览海医疗、大于等于九、好慷在家金月子·星级月嫂等获颁IQF2021单项类奖项。

IQF在各界的参与和支持下，已经成为品质与消费领域的焦点活动，IQF将努力搭建沟通交流与经验分享平台，携手各行业合作伙伴，不断引导大家更多的基于中国消费者及市场的真正需求建设品牌，为推动中国制造到中国质造转变，推动经济高质量发展贡献力量。

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