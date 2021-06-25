深圳2021年6月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月24日，迈点研究院和品牌中国战略规划院联合迈点网共同举办“2020-2021中国旅游住宿业MBI颁奖盛典暨高峰论坛”，峰会以“旅不止，宿新生”为主题，基于迈点研究院大数据研究结果，邀请1000+家旅游住宿行业意见领袖、投资机构、行业研究人员以及媒体代表，共同探讨旅游住宿行业的发展与未来。当天，峰会压轴揭晓了第十届中国旅游住宿业MBI影响力品牌获奖名单，其中，深圳格兰云天酒店管理公司旗下高端酒店品牌“格兰云天国际”获2020年度国内高端酒店MBI投资价值品牌奖，彰显品牌的良好品牌运营能力、影响力和价值潜力。

作为公司旗下的高端酒店品牌，格兰云天国际酒店品牌秉持“精尚沉敛，细致入微，温润于心，尊贵优雅”的服务理念，雕琢品质，专注细节，并将精致服务的内涵传递至每一个细节，为追求生活品质的宾客度身定制典雅精致的全方位服务，铸造精致、精品、精英的生活方式，以及至臻愉悦的旅居生活享受；通过有效的功能配置规划、精准的造价控制和良好的运营，格兰云天国际酒店品牌在高端酒店领域拥有优秀的坪效表现，致力于为投资人及合作伙伴通过合理投入打造区域内领先的高端酒店。目前，格兰云天国际品牌在国内在营在建酒店项目26家，未来也将传承并发扬格兰云天的品牌基因及核心价值，并依托航空工业集团及中航国际的雄厚资源，持续深耕省会城市及热门目的地，并进一步开发度假酒店及高端公寓，持续打造具有持久生命力及传承价值的经典品牌。

迈点品牌指数MBI主要通过搜索、舆情、运营、媒体4个维度指数，对全国6000多家酒店品牌进行全年度大数据监测，以分析酒店品牌在互联网和移动互联网的影响力，是酒店行业最具影响力的榜单之一。此次格兰云天获此殊荣，也代表了行业权威平台、投资群体及市场对品牌的关注及认可。

格兰云天国际品牌荣获MBI投资价值品牌奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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