欧莱雅中国拟投建全球首家自建智能运营中心

中国上海2021年06月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 与苏州工业园区管理委员会签署合作备忘录，继续加码中国市场，以D2C供应链新模式满足消费者个性化需求

苏州2021年6月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，欧莱雅中国与苏州工业园区管理委员会签署合作备忘录，欧莱雅集团全球首家自建智能运营中心（以下简称“智能运营中心”）将落户苏州工业园区，旨在依托苏州区位优势，以大数据赋能的D2C（直面消费者）模式，加快满足集团日益增长的业务需求，更好地服务中国消费者，引领体验、服务和生活方式等理念相融合的中国新零售时代潮流。

智能运营中心计划占地面积约90,000平方米，将引进世界领先的自动化物流设备和技术，为消费者定制化妆品礼盒和包裹。未来投入运营后，该智能运营中心将主要支持大众化妆品部、活性健康化妆品部及专业美发产品部在华东地区线上线下销售的产品。



签约仪式

签字仪式上，远在法国巴黎的欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕先生以视频的形式表达了他对于智能运营中心项目的祝贺，他表示：“欧莱雅选择苏州作为全球首家自建智能运营中心的落户地，体现了我们对于苏州的信心及对深耕中国市场的决心。如今，中国电商市场进入高速发展期，中国消费者更加重视体验与服务，个性化需求突显。苏州智能运营中心的建立将帮助欧莱雅以创新的D2C运营模式，满足这些新消费需求。此外，在欧莱雅集团‘美妆科技’转型战略下，苏州智能运营中心还将作为孵化器，为整个中国乃至集团全球市场，试行创新解决方案，未来让更多消费者从中受益。”



欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕先生视频发言

凭借自身区位优势、发展优势、生态优势，苏州在长三角发展一体化进程中发挥着愈发重要的作用。1996年，欧莱雅在苏州建立苏州尚美工厂，从此开启了“中国之旅”。25年来，欧莱雅不断深化与苏州的合作。目前，苏州尚美工厂已成为欧莱雅在全球最大的护肤品工厂之一。

欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞先生在致辞中强调了苏州对于欧莱雅发展的重要意义，他说道：“苏州智能运营中心的投建将支持我们以创造性的解决方案，满足中国消费者对定制化、高品质、高效率、可持续不断增长的需求。一直以来，苏州都是欧莱雅在中国业务布局和发展的重要枢纽，并且帮助我们在可持续发展，尤其是在碳中和领域树立标杆。我们的苏州工厂及运营中心保证了中国乃至整个亚太地区产品的稳定供应，并帮助欧莱雅中国在2020年疫情期间仍然实现逆势增长。未来，欧莱雅中国将协同苏州与我们的北亚区总部上海，形成更大合力，为欧莱雅中国及北亚区业务发展注入强劲动能。”



欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞先生发言

苏州工业园区党工委副书记、管委会主任林小明先生表示：“作为园区的‘老朋友’，欧莱雅自1996年落户园区以来，各项事业蒸蒸日上，发展版图持续扩大，为园区经济社会发展做出了卓越贡献。此次，欧莱雅选择在园区加强布局，设立集团全球首家自建智能运营中心，引进世界领先的自动化设备和技术，为消费者提供定制化、数字化、个性化服务，充分体现了欧莱雅对园区营商环境和投资潜力的高度认可与坚定信心。”

欧莱雅苏州智能运营中心的主要优势包括：

提升供应链整体运营效率与规模： 智能运营中心的自动化部署灵活，可方便快速地根据业务需求增加设备/自动化装置。相较于当前的处理流程，工作效率将有明显提升，这将帮助释放员工更多的时间与精力，专注于更高附加值的工作；

智能运营中心的自动化部署灵活，可方便快速地根据业务需求增加设备/自动化装置。相较于当前的处理流程，工作效率将有明显提升，这将帮助释放员工更多的时间与精力，专注于更高附加值的工作； 提高质量与精准度， 降低出错率： 精心设计的解决方案，以及增加的控制设施（如摄像头、重量控制等）将帮助降低出错率；

精心设计的解决方案，以及增加的控制设施（如摄像头、重量控制等）将帮助降低出错率； 保障数据安全： 数据是确保智能运营中心顺利运营并使消费者获得最佳体验的核心，自建属性及先进完善的IT基础设施部署都将保障用户的数据安全；

数据是确保智能运营中心顺利运营并使消费者获得最佳体验的核心，自建属性及先进完善的IT基础设施部署都将保障用户的数据安全； 保障可持续运营：该智能运营中心将根据LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）认证标准投建，在设计、运营等各方面秉持可持续发展原则。



欧莱雅集团首席运营官Antoine Vanlaeys先生视频发言

欧莱雅集团首席运营官Antoine Vanlaeys先生在视频发言中表示：“智能运营中心将是一个高科技和可持续的工作场所。我们已经进入了一个新的发展阶段，我们更新了自己的‘走向市场’策略，希望在敏捷度、产能、体验和服务等层面满足消费者的需求，并创造最佳的消费者体验，而且要通过可持续和负责任的方式。”

欧莱雅中国拟投建全球首家自建智能运营中心 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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