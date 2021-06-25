全程质量安全追溯体系建设项目

拉萨2021年6月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年5月28日，中检集团溯源技术服务有限公司（以下称“中检溯源”）成功中标“西藏地球第三极优选标准平台-岗巴羊产业全程质量安全追溯体系建设项目”，将与西藏地球第三极公司共同开展岗巴羊产品质量保障及岗巴羊产品品牌塑造推广工作，助力藏区农业及畜牧业产业信息化升级，推进乡村产业发展、服务当地乡村振兴。

依据岗巴羊“品种良好化、圈舍标准化、养殖专业化、经营合作化”的产业模式，及实现岗巴羊增产增效目标，中检溯源将为岗巴羊产业全程质量安全体系建设项目提供含认证检验检测综合质量保障、标准制定等服务在内的针对性解决方案。随着项目的实施，每只岗巴羊都将拥有独一无二的唯一身份标识，对岗巴羊从出生到养殖到生产加工、产品流通全产业链建立追溯管理体系，一方面助力西藏地球第三极区域公共品牌建立完善的质量管理体系，提升产品质量和管理水平，同时，实现跨责任主体环节的信息衔接，打通出藏产品的数据统筹，为西藏产品的进出管理提供良好的借鉴模型。

该项目的实施，也是中检集团为西藏打造“品牌+品质”综合服务模式，提供标准、检验、认证、检测、追溯及培训全面质量服务，推进西藏自治区优势产业高质量发展、提升西藏特色产品质量的具体体现。

中检溯源成功中标西藏岗巴羊产业 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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