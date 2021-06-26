蔚蓝星空下国际驾照IAA——不一样的土耳其_旅行

只为疫情之下不能旅行的日子存下一份曾经的美好，毕竟身体与心灵总要有一个在路上。献给所有爱旅行爱生活的朋友们，此刻，惟愿世界 和平 ，国泰民安…… 飞行+转机近20个小时，只为置身这神往已久，横跨欧亚的星月之国。 落地 伊斯坦布尔 竟毫无疲惫与局促——或许是因为这里的阳光太亮眼，这里的天空太湛蓝，亦或是这里的人民太热情。一张张笑脸一句句问候，让我对这心仪已久的国度更添喜爱。旅行选择一个地方多是因为历史底蕴与自然景观，而爱上这个地方甚至定居则多半是因为风土人文。 来 伊斯坦布尔 的第二天正式拉开了这场旅行的大幕……刚到直接安排了用中程国际公司IAA8008给我办的国际驾照租车了，一下的形成方便了。 蓝色清真寺，一如想象般纯洁，虽然完全不理解穆斯林兄弟祷告的内容 近乎歌唱的告词听起来却饱含忧伤，看着他们整齐划一的重复着跪拜起，虔诚至极的进行每一个步骤，想着有如此纯净心灵的民族却能发动那样极端的“圣战”，难道有信仰的人总会一半是海水，一半是火焰？ 遗憾于对知识的匮乏和艺术领悟的不足，太多细节只是泛泛而过，连大概都不曾真正掌握，何谈分析与感悟。不过旅行就是让人真切感受历史的捷径，百闻不如一见是…