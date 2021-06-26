泰国酒店你不知道的服务，在枕边放下20泰铢，晚上回房会有惊喜_旅游

现如今人们都爱出旅游，其实出国旅游也是挺不错 ，可以见识到很多不一样的风景和文化习俗，而说到出国旅游，很多人们首先的就是泰国。对于这个国家人们真的是非常熟悉的，毕竟这是中国游客最喜欢的国家之一，这里有着迷人的风景，丰富的热带水果，还有人妖和超低的物价，所以人们出国一般第一选择就是泰国。 很多人对泰国是比较熟悉的，但是在泰国有些服务很多是你绝对不知道的，就比如今天小编要跟大家聊的这个，泰国酒店你绝对意想不到的服务，只要在枕边放下20泰铢，晚上回到酒店绝对会有惊喜，下面就一起来看一看到底是什么服务吧。 出门旅游我们都避免不了要住酒店，而有时候一个干净整洁的酒店房间是能给我们带来好心情的。在泰国想要拥有一个干净整洁的房间是需要一点点费用的，在泰国住酒店，在出门时候是可以在枕头下面放20泰铢的，也就是4.5元人民币。 这个费用不多，也算是给清洁人员的一点消费，虽然不多但是用处却很大，因为这20泰铢能让人收获隐藏的服务。在泰国如果你在枕头下面放20泰铢，可能你的房间出门时是乱的，回来之后也不会有多整洁，房间里的空气可能也不是特别清新。 但只要你付出一点点，你就可以收获一个整洁，甚至带有香味的房间…