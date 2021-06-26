沈嘉禄：从“小苏州”到“大苏州”_夜读_新民网

您现在的位置：首页 > 夜光杯 > 夜读 > 正文 沈嘉禄：从“小苏州”到“大苏州” 来源：新民晚报 作者：沈嘉禄 编辑：郭影 2021-06-26 14:54 | | 以前上海人总把苏州说成是上海的“后花园”，那股居高临下的亲热劲，苏州人不一定接受。现在谁要是再随便拍拍“小苏州”的肩膀就不识相了，苏州的工业总产值在全球范围内已经名列前茅。当然，在物理层面、文化层面，苏州的百年老园子花开四季，雅香醉人，昆剧《浮生六记》在上海大剧院演出那叫隔山放歌，在沧浪亭里演个实景版才算追根溯源。 苏州建城2500年，上海建城才700年，资格绝对是苏州老。苏州人文荟萃，万商云集，教科书里所说的“资本主义萌芽”就在此破土而出，达官贵人在苏州买地建屋，叠石造园，开门是花海，闭门是南山。枕河人家的小日脚也过得精打细算，知足长乐，从桥头走过的小娘子擎着油纸伞，在花格窗下砚田笔耕的白袷书生看得如痴如呆，浣纱老妪揉碎了一池碧波，挑担小贩深巷叫卖焐熟糖藕。千百年的水墨洇染，造就了一大批读书人，隋唐开科取士以来，状元45人，进士一千挂零。有一年苏博办了个折扇展，一百多柄扇子渐次展开，状元、榜眼、探花排好队从历史的褶皱…