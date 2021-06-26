桂林融创万达文华酒店盛大启幕

静享临水别院，坐览如画桂林

桂林2021年6月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 万达酒店及度假村旗下豪华酒店品牌“万达文华”落户桂林，桂林融创万达文华酒店今日于桂林融创国际旅游度假区盛大启幕。桂林融创万达文华酒店，以地域风情和侗族文化为特色，坐拥47万平方米得天独厚的山水景观，拥有108间客房及别墅、3间餐厅及综合会议设施，同时秉承“韵如是，心境自开”的品牌理念，为客人提供贴身管家式旅居体验服务。结合桂林融创国际旅游度假区融创海世界、融创水世界、欢乐部落、民俗歌舞秀、漓江后海商业小镇等众多休闲元素的业态，桂林融创万达文华酒店的揭幕势必将全面提升云广地区休闲旅游服务新高度。

桂林融创万达文华酒店，由万达酒店设计研究院倾力打造。该团队基于万达酒管公司‘设计-建设-营运’一体化平台进行市场化业务拓展，致力于以投资回报效率为目标、打造高性价比的酒店产品。

舟行碧波上，人在画中游

桂林融创万达文华酒店，位于中国广西壮自治区桂林市雁山区的桂林融创国际旅游度假区，坐落于桂林市中心和阳朔县之间，距离桂林两江国际机场仅40公里。宾客抵达酒店山门后，可从水路码头乘竹筏顺流而下，沿途经过错落有致的小桥流水、亭台民居，包览举世无双的喀斯特地貌，感受宁静至美的山水风光，体验“舟行碧波上，人在画中游”的浪漫诗意。

酒店建筑巧借山水地势，依山而落，沿湖而居，总建筑面积 3.1 万平方米，外观采用了侗族“五重檐”、“斗型塔”、“黑瓦白檐”等标志性建筑特色，用色庄重典雅，充满浓郁的地域风情，镶嵌水墨画幅一般的山水之间，仿佛一处仙境般的避世之所。

酒店与自然的融入，不仅体现在白天，还体现在夜晚的照明设计中。设计师以月亮光照亮度为参照，打造更符合人与自然和谐的建筑照明，在照亮酒店区域夜景的同时，避免光照过度造成的光污染。通过线型照明方式，勾勒出建筑顶部极具特色线条感的形态，并将其层叠起伏的设计完美展现。檐口的投光使建筑具有仪式感，结合室内空间内透效果使建筑在夜晚变得富于诗意而充满想象力。

居临水别院，览如画桂林

抵达桂林融创万达文华酒店，犹如步入一座侗寨特色庭院，酒店大堂顶部采用侗族风雨桥形式设计，重点表现少数民族地区干阑式建筑结构特点。大堂三面全景式玻璃幕墙环绕，顶部用榫头和卯眼结构，在中轴序列感之下，创造了极富变化的空间体验。前台巨幅山水绘画艺术作品呼应窗外山水景观，自然光线穿过玻璃穹顶和木制百叶窗，营造出光影婆娑的美感；设计细节上，大量侗锦花纹、山水根雕等民族特色装饰的使用，将侗族人民朴素而浪漫的文化表现得淋漓尽致。

远山近水增辉添色，隐居卧听秋虫鸣。酒店别墅群，由99座侗寨民居风格别墅组成，整体延续了酒店大堂“吊楼”式梁架及坡屋顶的结构和侗族文化元素，白墙青瓦雅淡明快。别墅巧妙利用地势与建筑的关系，均设有独立庭院，让宾客在私密宽敞的客房里就能坐拥绝美的景观视野。客卧之间整体架构，两侧开门，保证了卧室良好的私密性，并用木、棉、麻、藤等原生态材料和原木色系，搭配色彩明亮抱枕、床旗，辅以吉祥鸟、葫芦串等图腾、吊灯及白色床幔搭配，创造出悠然安逸的民族特色休憩空间。

山色青不断，入窗秀可餐

酒店的三间餐厅及酒廊为宾客纵情山水提供了丰富餐食选择。步入酒店即可抵达大堂酒廊，酒廊位于主楼二层，32个餐位。宾客可在360度观景台或室内区域坐依轻风、享余音绕梁。酒廊提供香茗咖啡、主题下午茶、甄选饮品或招牌小点，为宾客午后的惬意时光及餐后小酌更添悠然。

品珍中餐厅，位于酒店二层，拥有88个餐位和6间景观包厢。餐厅吸纳粤菜及桂菜烹饪精髓、专注结合当地时令食材打造“清而不淡，鲜而不俗”的中华美馔。包厢绝美的山水风光，让食客在享用美食之时，亦可饱览秀色可餐的自然景致；搭配匠心独具的精致菜品及民族特色的热忱服务，让宾客身心流连于山水美景与唇齿美味之间。

酒店另有集味全日餐厅，位于主楼一层，拥有120个餐位和1间包厢。从清晨到日暮，集味是一间充满活力气息且不乏精致而温馨的餐厅：新鲜的食材、贴心的服务和中西融合的就餐环境，搭配全景落地窗户，佐以大厨独门烹调的特色菜品，集味为宾客带来视觉与味觉的双重盛宴。

纵情山水间，会宴休闲皆相宜

酒店会议及宴会设施位于主楼，总面积348平方米，包含4间面积29-186平方米不等的多功能会议室，为不同规模的会宴提供多样的场地选择。多功能会议室均有自然采光和山水景观，使宾客在繁忙会议宴会中，同时享受自然美景。

陶醉于山水之外，桂林同样是户外活动的天堂，无论是环湖骑行、溶洞探险，亦或是激情皮划艇、水上竹筏，宾客都能真正体悟到桂林的天然动人。酒店除了配备室内健身房及室内、室外泳池，亲子出行的宾客还可以选择在儿童娱乐室或是户外草坪体验各种充满童趣的活动。

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