临沂房地产“牵手”旅游 地产项目景区化模式受推崇_今日要闻_大众网临沂

2021-06-27 16:19:03 来源: 大众网 作者: 王艳彩 您的浏览器不支持 video 标签。 大众网·海报新闻记者 王艳彩 通讯员 林晓怡 临沂报道 6月26日，以资源整合、营销共享、异业对接、跨界合作、融合创新为主题内容的“有爱有家，诗和远方”临沂房地产界与旅游界营销务虚交流会在临沂开幕。 会上，来自碧桂园、泰鲁城投、银盛泰、白鹭金岸、房源集团、绿城、中南、中海、一方等20家房地产开发企业，和来自龙冈旅游、亲情沂蒙、竹泉村、蒙山、天上王城、压油沟、龙园、知春湖等21家旅游企业，共同就双方在异业对接、跨界合作、共享营销等方面深入探讨、融合创新。 本次务虚交流会由临沂市工商联文化传媒商会主办，泰鲁城投集团协办，行业精英代表深入探讨行业营销整合，围绕如何就地产和旅游的深度合作寻求共同点，以达到多方共赢。 会上，泰鲁城投集团项目景区化模式受到与会人员一致认可。从运动公园到健康跑道，从灯光音乐节到音乐喷泉，再到具有青春怀旧记忆的各种卡通儿童乐园，泰鲁城投集团精心打造的泰鲁时代城，越来越像一个城市大花园、网红打卡地。 泰鲁城投集团董事长李超群认为，项目景区化，泰鲁时代城传递给市民…