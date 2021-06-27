北京2021年6月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 百事公司大中华区（简称“百事公司”）联合物美集团、多点平台和中国扶贫基金会举行了“物美兴农，多点乐事”公益活动的启动仪式，四方联合宣布将进行新一轮的兴农活动，并将活动平台拓展至麦德龙中国、新世纪重百以及新百连超吸引更多消费者参与。活动将延续去年模式，百事公司将对消费者在上述物美系五地门店及整个多点平台购买乐事薯片进行配捐。筹得善款将支持约1800户河北围场农户，专项扶持围场马铃薯种植项目。

7月1日至8月31日期间，消费者在物美门店及多点平台每购买一包乐事薯片，乐事品牌将捐资0.1元公益善款，总计不超过20万元人民币。活动结束后，善款将通过中国扶贫基金会进行管理和执行，用于支持河北围场农户开展围场马铃薯生产。约1800户农户所种植的围场马铃薯将于次年9月左右收获，通过物美的生鲜直采通道进入物美门店销售，摆上北京市民餐桌。

物美集团创始人、多点DMALL董事长张文中，中国扶贫基金刘文奎副理事长兼秘书长、百事公司大中华区食品业务高级副总裁兼总经理谢长安等嘉宾出席了捐赠仪式。

张文中表示，消费者在全国1000家物美系门店及多点线上平台购买乐事薯片，百事公司便向中国扶贫基金会捐赠0.1元，定向帮助1800户河北农户种植土豆。物美以产地直发的形式将农特产品送到北京老百姓的餐桌，助力农户过上美好生活。此外，我们积极运用直播电商等新模式，通过多点直播助农，帮助多地农产品扩大销路。

物美和多点将继续履行企业社会责任，加大消费助农力度，通过“物美兴农，多点乐事”公益助农项目，用土豆共创公益产业，传递公益助农新主张。以数字化创新模式，建立稳定持续的长效机制，为助农事业贡献一份力量。

百事公司大中华区食品业务高级副总裁兼总经理谢长安表示，“百事与物美和多点在商业上长期战略合作，已经在数字化营销、品类升级、消费者洞察等方面取得了显著的成绩。今年是百事公司植根中国第40年。作为长期支持中国经济社会发展的在华企业公民，我们将坚定支持中国的巩固脱贫和乡村发展战略。希望‘物美兴农，多点乐事’产业兴农公益项目推向更加广阔的天地，吸引更多消费者一起参与，鼓励更多业界同行一起做公益、振兴乡村！”

中国扶贫基金刘文奎副理事长兼秘书长表示，产业振兴是乡村振兴的重要基础，是解决农村诸多问题的前提。此次“物美兴农，多点乐事“公益项目通过百事公司的产品销售附捐，支持欠发达地区特色产业，同时联合物美进行收购和销售，是响应我国乡村振兴战略的一个长期的、可持续的乡村产业发展项目。这一合作模式既发挥百事公司的品牌优势，又借助物美集团的数字化平台，是企业参与产业振兴的创新模式，具有示范引领作用。

作为首批进入中国的跨国企业之一，百事公司不仅用健康美味的产品给消费者带去更多欢笑，还持续践行“植根中国、服务中国、携手中国“的长期承诺，积极回馈所在社区，与所在社区共同欢笑。40年来，我们在华开展和支持了一系列社会公益项目，积极助力中国发展，不断回馈我们所在的社区。截至目前，百事公司、百事基金会和百事公司大中华区员工已经为中国的公益事业捐资超过了1.9亿元人民币。

一直以来，物美集团与多点平台也在积极与贫困地区供应商、品牌商开展合作，以产地直发的形式将农特产品送到北京老百姓的餐桌，助力贫困地区民众早日过上美好生活。在去年北京消费品博览暨数字零售峰会上，物美集团也联合百事公司、多点平台和中国扶贫基金会举行了“物美扶农，多点乐事”公益活动的捐赠仪式。联合宣布向中国扶贫基金会捐赠100万元资金，用于支持甘肃省临夏州东乡族自治县贫困农户种植富锌马铃薯，帮助农户实现脱贫致富。物美集团收购土豆并在物美商超售卖，打造创新型扶贫项目，不仅动员企业和消费者的参与，也助力农业可持续发展。

物美集团、百事公司、多点平台和中国扶贫基金会均表示，四方将在公益的道路上开展更深更有益的合作，打造长期且可持续的公益项目，惠及更多的贫困农户。

“物美兴农，多点乐事”公益项目启动，助力1800农户种植土豆 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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