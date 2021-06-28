中国西藏网讯 “拉林铁路通车了！”“复兴号上高原了！”6月25日，微信朋友圈等社交平台上，“拉林铁路”绝对是当之无愧的热屏词。 当日10时30分，拉萨开往林芝的D2021次动车组列车鸣笛风响，从拉萨火车站驶出。标志着西藏首条电气化铁路拉萨至林芝铁路（以下简称“拉林铁路”）通车运营，复兴号列车实现对31个省区市的全覆盖。 飞驰在“地球第三极”的“国槐绿”，车窗外，映着涛涛江水、葳蕤树木；藏式民居、国旗飘扬。车窗内，拉林铁路的设计方、建设施工方、运营方、沿线居民群众等代表不时望着窗外的风景，不时聊着彼此见证的拉林铁路。言语间，尽是激动、自豪，让我们走近他们，听听他们说拉林铁路。 图为6月25日拉萨开往林芝的D2021次动车组列车停靠在拉萨火车站 摄影：王媛媛 图为6月25日乘坐拉萨开往林芝的D2021次动车组列车的乘客与复兴号合影 摄影：王媛媛 图为6月25日拉萨开往林芝的D2021次动车组列车抵达山南，当地群众手捧哈达欢迎 摄影：王媛媛 设计者说：三代人终将蓝图变现实 “从设计上说，中铁二院上世纪50年代开始研究川藏铁路前期工作，到我这是第三代了，终于把蓝图变成了现实。”言语间，中铁二院…