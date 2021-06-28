暑假到来 商家再出新招入局亲子游市场_旅游

2021-06-28 16:08 来源: 北京商报 原标题：暑假到来 商家再出新招入局亲子游市场 随着暑期的临近，一些长线游、亲子游产品预订再次呈现火爆的场面。6月28日，北京商报记者从多家旅游机构了解到，目前已有多家旅企在紧锣密鼓地为暑期做着布局，其中，一些OTA平台还推出了长线游线路、长江游轮精品游等新产品，甚至还打出“暑期盲盒”等吸引年轻客群。除此之外，也有不少酒店以及景区纷纷推出暑期优惠政策。北京商报记者了解到，目前暑期的机票、酒店预订量持续增长。与此同时，一些旅游平台的数据还显示，2021年暑期全国民航旅客发送量有望恢复至疫情前水平，即7月和8月的旅客总量有望达到或超过1.2亿人次。由此可见，大家对于暑期出游的热情高涨。在业内人士看来，随着不少学生的毕业考试、期末考试已经结束，亲子游无疑成为了暑期旅游市场的主流。暑期是人们出行旅游的高峰，同时也给旅游企业带来了商机。而旅游商品的层出不穷也为暑期的客源争夺大战拉开了序幕。 新产品层出不穷 面对暑期如此庞大的客流，各旅游企业也在不断加紧布局，为的是能够在暑期分得更多的“蛋糕”。 北京商报记者了解到，各家旅游平台也针对暑期推出了不同…