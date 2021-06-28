“律动不停”当代城市艺术展开幕，博荟广场ONE EAST再添新潮体验

上海2021年6月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 自5月20日心动开业以来，博荟广场ONE EAST 迅速跻身魔都潮流青年打卡圣地，无论是美食侦探、潮流先锋、还是夜行动物，以ONE in All为核心理念的博荟广场，都为到访者提供全时、一站式的购物体验。如今盛夏已至，最鲜活的年轻个体们正要开始享受恣意挥洒的热情夏日，博荟广场也适时迎来了更多精彩的发生。

多元文化合璧，“律动不停”当代城市艺术展开幕

6月25日，博荟广场迎来重磅新展的开幕。2021年最强当代城市艺术展 — “律动不停当代城市艺术展”登陆博荟广场B2层ONE Gallery博物荟，演绎“自成一派“碰撞”律动不停“的年轻张力。

逾120幅国内外原作，30多位顶级中外艺术家参展，“律动不停当代城市艺术展”的展出作品涵盖了涂鸦、街头、艺术、潮流、新浪潮主义、波普抽象、绘画、雕塑、装置、影像，无一不包。自纽约、韩国首尔美术馆及中国成都一路走来，“律动不停”的艺术又被重新打破融入到了上海这个城市的文化中，以魔都为蓝本，再次被绘制。

作为对于街头艺术文化的深刻展现，本次展览以街头艺术起源地 — 纽约，为策展灵感来源，呈现涂鸦前驱 Dondi 和李·奎诺斯（Lee Quinones）等传奇涂鸦艺术家的作品，带领观众一睹那些近乎疯狂的艺术家们喷绘过的街头，车厢，门头……见证城市艺术的兴起。

除了街头的艺术，“律动不停当代城市艺术展”也向观众呈现了地下朋克摇滚文化的艺术，更有独立而鲜明的新浪潮主义艺术家的联合集结；美国第一黑人艺术家让·米歇尔·巴斯奎特遇见安迪·沃霍尔时向他售出的明信片的绝版作品，更将作为重磅展品，首次亮相魔都。

此外，本土当代艺术家也将带着这股青年文化的传播力，颠覆大众对城市艺术的理解。策展方表示，新一代的城市艺术家们，是推动城市艺术逐渐成为青年化、全球化浪潮的关键因素，而这股力量的集结，不会变老、消失或消亡，只会在上海的街头变得更响亮、更大胆、更自信。而这就是“律动不停”。

值得一提的是，承接该展览的博物荟 ONE Gallery 是博荟广场为访客着力打造的艺术策展空间，无论是传统文化还是现代创意，都能在这个空间里交汇融合。城市艺术的兴起预示了当代人在涂鸦艺术中所共情到的精神连接，“律动不停”的上演也赋予ONE Gallery以艺术无边界的流露之地的意义，期待多元艺术文化的引入能带给观众全新的视角与思考。

“金榜题名时”，穿越再升级

作为博荟广场开业首展，故宫酒文化联名沉浸展“金榜题名时”甫一推出便深受喜爱。穿越明朝，看风土人情，品诗酒人生，参与者们在孔明灯、文庙、皇榜等空间景点中，体验到了放灯祈福、科举放榜等梦幻的互动场景。

源自于策展团队历时六个月的故宫文献考古，“金榜题名时”倾力还原出的盛世景象，使得参与者能够沉浸式地感受到汉文化的巅峰成就，和中华文明的博大精深。无论是在“江南街景”留下倩影，还是在“运河码头”独饮一杯，在国潮汉服的加持下，独具特色的古风大片，让来访者纷纷表示，“来明朝打卡太上头！”

紧跟时下剧本杀及沉浸式戏剧风靡的潮流，大型沉浸式剧情实景秀“金榜题名时”即将再度升级，加入全新剧本杀玩法及沉浸式演出剧目。为此，博荟广场联手故宫酒文化于6月25日为“金榜题名时”沉浸展举办了一场开幕仪式，更全面地向观众展示展览的繁多亮点，大开穿越之门，静待“未来”客来。

夜行新选，核心品牌领衔开启夜生活巨幕

作为博荟广场ONE EAST夜生活业态的核心商业配套之一，百丽宫影城（博荟广场店）已于6月15日正式运营，这是香港百老汇院线在申城打造的第10家高端影院，更是黄浦区首家拥有IMAX激光厅的百丽宫影城。

在设计理念上，百丽宫影城博荟广场店以“VISION 幻·视界”为主题，将IMAX激光厅所编制的虚拟世界，以梦幻的方式演变为现实的空间，给观众以极致的观影体验。

影城所选用的玻璃砖和定制的 V 型玻璃，让空间得以充分的延伸。同时，玻璃的通透性搭配其所形成的特殊的反射，在视觉上产生更加丰富的变化；光线和人影被模糊化，以及被拉长的光影，好似沉浸于一种海市蜃楼般的视觉感受。

全影城共设有8个厅，总共提供1325个舒适观影座位，再加上由IMAX所推出的IMAX激光放映系统，融合开拓性的新一代激光放映系统和12.1声道音响系统，为观众提供前所未有的视觉与声效的双重奢华享受。正值百丽宫影城（博荟广场店）开业酬宾之际，众多热门大片皆可享受优惠票价，水晶般清澈的放映效果呈现与前所未有的“超大“体验，等待顾客的莅临。

若是看完电影依然对夜色意犹未尽，即将筹备完成的全球最顶级HIPHOP俱乐部1 OAK值得全心期待。1 OAK，即“1 Of A Kind”（独一无二），2007年在纽约曼哈顿开幕，迅速风靡全球，从美国辐射至日本东京、迪拜，英国伦敦等世界流行文化的中心，更是The Weeknd，Beyoncé，Jay-Z，Kanye West，Rihanna等国际一线巨星们所钟爱之地。

首次进驻中国市场的1 OAK，在带来原汁原味的HIPHOP文化的同时，更将跨界融合上海的潮流与艺术文化，展现独具魔都城市气质的潮尚风格、音乐文化和艺术行为， 1 OAK SHANGHAI将成为上海乃至全国潮人心中的至高地。

同时，DJ Mag百大俱乐部全球排名37的酒吧品牌 — SPACE PLUS，及Music House也将陆续登陆博荟广场，三大音乐俱乐部品牌强强联手，势必将为博荟广场的夜生活板块增添浓墨重彩的一笔，开创黄浦滨江区域独有的全新夜生活体验场景。

筹备开业至今，博荟广场ONE EAST 200余家时尚潮流、爱好与生活方式、夜生活及餐饮品牌将陆续入驻，丰富的文化潮流展览亦徐徐展开，多业态多层次的综合零售商场架构愈加稳固。以“ONE in All“自成一派为精神内核的博荟广场正在逐渐丰满，年轻及潮流的独特基因与灵感迸发的潮尚生活，将在这里持续精彩呈现。

“律动不停”当代城市艺术展开幕，博荟广场ONE EAST再添新潮体验 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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