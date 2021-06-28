金光集团APP如东生活用纸基地开机投产

江苏南通2021年6月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年6月26日，以“绿色共生 智造未来”为主题的金光集团APP如东生活用纸基地一号线开机仪式在洋口港经济开发区隆重举行。该基地总投资450亿元，规划用地 8500亩，年产高档生活用纸396万吨，分三期建设，是南通历史上投入规模最大的现代化产业项目之一，致力于打造全球领先的智能化、环保型纸业航母。一期建成后，产能可达到78万吨。

仪式当天，江苏省侨联主席周建农，南通市人民政府副市长赵闻斌，南通市部分市级机关领导，如东县四套班子领导，如东县部分县级机关领导、区镇主要负责人，以及金光集团APP（中国）副总裁翟京丽，金光集团APP全球首席人力资源官杜建功，金红叶纸业集团CEO戴振吉等集团总部主要领导出席见证。

中共如东县委副书记、如东县人民政府县长陈慧宇主持仪式。金光集团APP（中国）副总裁翟京丽、中共如东县委书记沈峻峰、江苏省侨联主席周建农分别致辞。

金光集团APP（中国）副总裁翟京丽在致辞中表示：作为规划未来十年发展的重要战略项目，金光如东生活用纸基地，是集团智能制造与数字化战略的核心部署，更是在新发展阶段，用新理念打造的行业示范样板与技术标杆；是集团发力“碳中和”，促进“碳达峰”，持续践行中国造纸工业可持续发展承诺的关键尝试；也将是集团勇担侨企使命，响应“一带一路”倡议，深化与“一带一路”沿线国家贸易往来的重要桥梁。

江苏省侨联主席周建农表示：希望金光如东生活用纸基地立足如东，面向国内和国际市场，勇担行业领跑者之责，积极推动产业高质量发展再上新台阶，为江苏省经济社会建设作出更大贡献。未来，江苏省侨联将引导更多侨资侨智投资兴业，将充分发挥桥梁纽带作用，积极构建侨资企业与政府部门以及社会之间的权益保护、互动交流等机制，助力营造更加优越的营商环境。

活动现场，赵闻斌副市长隆重宣布一号机正式开机。众位嘉宾推动启动台，“绿色共生 智造未来”的仪式主题徐徐上升。

仪式结束后，与会嘉宾现场参观了一号机生产线。预计正式投产后，2022年5月完成金光如东基地一期78万吨产能目标，届时将全面实现基地5大优势，发挥全球最大单一生活用纸基地的规模效益、数字化领先同行业、海陆联运、配套燃煤电厂、精心优化设计打造显著的成本优势，达成全面领先业界的目标。

助力“双碳”目标，为造纸工业绿色发展献力

碳达峰、碳中和“3060”目标开启了低碳新时代，并带来经济社会的重大变革。金光集团APP作为国内最早布局林浆纸一体化产业模式的造纸企业，在实现碳中和上有着得天独厚的绿色基因。金光如东生活用纸基地将坚持不懈地探索资源的有效利用：一方面通过自动化与智能化的技术升级，极大提升纸机生产效率与资源利用率；另一方面通过引入清洁能源、清洁生产、行业领先的三废处理技术等举措，有效减少企业在生产运营中所产生的碳排放。

“智能化+数字化”战略布局，打造行业示范样本

当下，纸业迈入发展新周期，数字化、智能化带来全新时代机遇。金光如东生活用纸基地依托5G、云计算以及“工业4.0+人工智能”等先进技术理念，将抄纸、加工、物流有机结合在一起，做到了信息数据化、管理模块化、生产自动化，最终实现从供应商到浆厂、纸厂，再到客户的全流程、数字化覆盖，大大提升了供应链整体运营效率。真正实现每6分钟就有一台货车，将基地的产品运往全球各地。

勇担侨企使命，推进“一带一路”建设

深耕中国近三十年，江苏是金光集团APP“实业报国”的起点。肩负侨企使命，金光集团APP希望可以促使金光如东生活用纸基地与“一带一路”沿线国家，形成资源互补的有效联动，以优秀的品质与高端服务，为全球客户打造更高水平、更高层次的生活。同时配备完善的城市生态，打造科技、智能、绿色的产业链，吸引全球科技人才，让中国企业借由金光如东生活用纸基地的金光大道，成功接轨东南亚市场，进而放眼全世界。

未来，金光如东生活用纸基地将主要生产“清风”“唯洁雅”“真真”等享誉国内外的生活用纸产品。

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