北京2021年6月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月26日，中国电子成员企业中电金信在上海市徐汇区西岸智塔举办了主题为“金诚所至，信有未来”全球总部启幕活动。上海市委常委、副市长吴清，中国电子党组书记、董事长芮晓武，上海市政府副秘书长陈鸣波，中国电子党组成员、副总经理陈锡明，上海市经信委主任吴金城，徐汇区委副书记、区长钟晓咏出席活动，共同见证中电金信全球总部正式启幕上海。

当前，上海把金融科技作为重点发展方向，把握技术和产业发展新趋势，积极抢占金融科技发展制高点，全面推进城市数字化转型工作，并提出了到2035年“将上海建设成为具有世界影响力的国际数字之都”的目标。2020年11月，中电金信全球总部战略布局上海。此次随着中电金信全球总部盛大启幕，中电金信将扎根上海，借助上海科技创新中心及国际金融中心建设的资源外溢，依托中国电子强大的生态力量，夯实金融科技领军企业核心地位，贡献全栈全域产品和解决方案，与金融机构合力共建，共同推动技术及标准的升级建设，输送复合型金融科技创新人才，全面助力上海城市数字化转型发展。

启幕活动上，陈锡明致辞表示：“当前，数字中国建设将迎来新发展，产业数字化转型将走向新阶段。中国电子坚持自主创新，历时10年打造了自主安全计算软硬件体系，在信息技术领域形成了完整的自主安全产业链。2021年初，中国电子推出中电金信全新品牌，定位于全栈信息技术的金融数字化咨询及解决方案提供商、重点行业数字化转型服务专家。中电金信将通过‘一核多元’发展模式，以金融科技为核心主业，以多元化的行业和技术能力为支撑，打造高价值的‘金融+’行业数字化领军企业。依托在上海金融行业的生态布局和城市创新基底，形成从核心应用、到技术和业务中台、到软硬件基础设施的全国产化解决方案和系统能力，打造金融科技示范标杆，助力上海城市数字化转型和金融等行业的高质量发展。”

活动期间，与会嘉宾还一同参观了中国电子金融科技信息技术创新成果展，了解了中国电子在金融行业生态布局及发展思路。监管机构、交通银行、浦发银行等金融机构及中国电子在沪生态企业共同见证中电金信全新启航。

中电金信启航上海一核多元布局“金融+”行业数字化 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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