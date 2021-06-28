中国移动香港宣布客户规模突破500万

以超卓5G服务 与客户共享新未来

香港2021年6月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国移动香港（CMHK）自1997年香港回顾祖国之际，开始服务香港市民，迄今已二十四年。从2G到5G，中国移动香港“狮子山精神”，不断开拓创新，客户规模实现持续增长，于2021年6月正式突破500万*，创造了公司发展史上又一个重大里程碑。为庆祝公司迈向新里程，CMHK特别举办“共享新未来”启动礼暨音乐会，正式宣布客户人数突破500万的喜讯，并同时公布一系列回馈客户的最新计划。

中国移动香港董事兼行政总裁李帆风先生表示：“非常开心中国移动香港客户规模突破500万。这个喜讯不但印证了大家对中国移动香港的支持及厚爱，更为公司奠下重要里程碑。客户及合作伙伴的支持推动我们不断向前，持续引领先进技术，精益求精，为客户提供优质网络与企业解决方案，并配合香港特区政府推进智慧城市建设，在智慧产业平台、应用以及大数据等领域上积极为香港业界缔造新的机遇，共同推动香港智慧城市发展，携手开启新未来，创下一个佳绩。”

感恩 500 万 共享新未来

“扎根香港、服务社会”是CMHK一直以来的信念，透过不断优化产品及服务计划，以满足不同客户的需求。为了答谢香港市民对中国移动香港的支持，回馈客户、回馈社会，将推出一系列全方位服务计划及优惠。

全新5G服务计划 客户超卓之选

为全面满足不同客户的实际需求，CMHK推出全新$248 5G服务计划，计划包括50GB 5G本地数据，让客户可以更尽情享受5G网络带来的极速体验及精彩娱乐。此外，CMHK更备有一系列多元化5G服务计划，包括10／30／100／200及300GB数据用量可供选择，无论低、中、高用量客户均照顾周到，推动大众市民投入5G新时代。

为鼓励更多客户体验CMHK 5G网络，现凡月费计划携号转台客户选用$248 5G服务计划并签约30个月，即可享多重精彩优惠包括豁免6个月月费、免费任用本地数据（最高达50Mbps）、5G手机奖赏超过$2000或免12个月1000M家居宽频服务（二选一）及优越会独家网络优先等。

此外，CMHK UGAME更正式于iOS平台推出，让iOS用户都可以透过5G网络，以高清画质、流畅画面畅玩近百款热门5G云游戏，尽享崭新5G娱乐体验。

全民同享优惠

任何客户均可享5G终端升级优惠，凡以旧机升级换购5G手机可享高达65折扣奖赏，并可免费获赠5G体验卡一张，而指定客户即时Trade-in手机，更可加$1享用3GB 5G数据。

此外，CMHK亦推出全新用户推荐计划，凡现有客户成功推荐亲友上台并签约24个月指定5G服务计划，无论推荐人及被推荐人均可享奖赏优惠。推荐人可享$500月费回赠，而被推荐人亦可享1个月月费减免，推荐名额最高10个。推荐愈多，回赠愈多。

为回馈客户，同时让更多客户试用5G数据服务，指定CMHK月费服务计划客户及储值卡现有客户，可登入MyLink免费领取高达50GB的5G本地数据，网龄越长，送得越多。

CMHK Home智能家居．光纤宽频

CMHK亦贴心照顾到家庭客户的需求，于今年4月正式推出全新家庭品牌CMHK Home，致力以5G科技推动智慧家居生活，提升健康生活质素，如Air Pro智能家居组合，透过侦测室内温度及湿度去遥距控制家中电器，同时配置雷达UVC杀菌空气净化器，轻松令空气更洁净，让生活更舒适。

可靠稳定的网络是智能家居的先决条件，CMHK自2019年起自建家居宽频网络，累计覆盖已超过 113万家庭住户，让客户可享极速光纤宽频入屋体验。

携手企业客户 助力数字化转型

CMHK作为拥有香港最多5G频谱的本地流动网络营运商之一，深信5G技术是建设智慧城市和推动各行各业数字化转型的重要基石。因此，CMHK投入大量资源建构完善5G网络，并凭藉其优质极速5G优势，与各行各业伙伴合作，共同开拓5G商业场景应用，建设了香港首个5G智慧银行网点、首个5G智能大厦，推出了全港独家5G网联无人机平台，实现了5G智慧工地、5G户外直播教学等多行业、多场景的5G应用。并积极推进智能大厦/建筑、智能医院及遥距医疗、智慧出行等智慧城市多个范畴应用。CMHK将5G科技融入生活，带领大众踏上更精彩、崭新的5G体验之旅，享受“以人为本”的智慧生活。

业务所长回馈社会 携手社会 各界 建构共融新未来

CMHK一直秉承“正德厚生，臻于至善”的理念，肩负起社会责任，把关怀客户的精神延展至整个社会，积极与各慈善机构合作，为社会上有需要人士提供电讯服务及网络支援，让他们可以透过优质领先的通讯科技与社会接轨，透过业务所长回馈社会。

现时，CMHK已密锣紧鼓部署多项惠泽社群的项目，为香港以至大湾区成就更美好的将来，当中包括伙拍社企“新家园协会”，关爱卡会员提供网络服务及支援；筹办5G游学团，让新生代加深对5G的认知，培育年青一代创科人才；藉着举办第四届中移动香港行山节，提升社会健康生活意识，更鼓励用户捐赠MyLink积分以赞助环保机构，保育郊野，推广助人精神。

此外，CMHK亦照顾到年青人的通讯需要，提供多元化优惠。为方便大湾区就业的年轻人，CMHK特别设计专属服务计划，大湾区数据用量倍增，更免$18行政费，并同时赠送“一卡两号”；针对学生客户群体，提供低至半价的5G服务计划，同时配备受年轻人欢迎的优惠及权益，推动更多年青人投入5G新世代，令香港未来更富活力。

CMHK细心照顾不同年龄层的客户，提供贴心服务优惠，用爱关怀长者。除提供长者专属优惠月费低至38元外，CMHK更提供低至65折的5G服务计划，并将推出针对老人的手机使用教学课程。

CMHK期望能于业界及社会上带起牵头作用，以业务所长帮助弱势及有需要人士，让他们融入未来社会发展趋势，同时令更多社会大众关注他们的需要，携手建构更美好共融的未来。

全新客户服务热线 12580 方便客户 简单按号

CMHK客户规模突破500万，全赖客户长久支持。因此，CMHK特别推出全新客户服务热线 – 12580，方便客户简单按号即可联络客户服务专员，感受CMHK殷切贴心的客户服务。

*“客户突破500万”指截至2021年6月16日，中国移动香港 (“CMHK”) 流动电话号码之现有客户已达至500万客户数目，包括月费服务计划客户、储值卡客户及MySim客户。

**以上优惠需受有关细则及条款约束

图片下载 :

https://bit.ly/2T6FH9B

关于中国移动香港有限公司

中国移动香港有限公司（简称“中国移动香港”）隶属中国移动有限公司（简称“中国移动”，世界500强排名第65位，香港联交所股份代号：941；纽约证券交易所股份代号：CHL）于1997年1月正式提供服务，成为全港首个PCS流动网络商。

作为全球最多客户流动网络品牌*，公司透过5G、4G LTE及3GHSPA等技术为客户提供创新及多元化的通讯服务，包括话音、数据、IDD及国际漫游等，并一直致力发展5G与人工智慧、物联网、云端计算、大数据等新技术结合，帮助各行各业实现5G的应用，推动大湾区智慧城市群建设与发展。

*中国移动香港有限公司为中国移动有限公司全资附属公司。截至2019年12月31日，中国移动有限公司在全球拥有最多流动网络客户。

附件一：5G服务计划详情

合约优惠月费（24/30个月合约） $168 $198 $248 $298 $398 $498 携号转台优惠 – 签订30个月合约限时优惠： 免6个月月费2及 送任用本地数据 （最高达50Mbps） （价值：$58 / 月）2 免$18行政费（24个月或以上合约）1 5G本地数据用量 10GB 30GB 50GB 100GB 200GB 300GB 其后本地限速无限数据

（最高传输速度）3 1Mbps 5Mbps 大湾区 (中国内地及澳门) 漫游数据4 – 3GB 4GB 6GB 10GB 20GB 中国内地、香港

及澳门通话 接听来电 免费5 致电6 – 100分钟 200分钟 500分钟 额外中国内地、香港及澳门通话6 额外$0.65/分钟 数据副卡7 – 每月$40 / 张 （可与主卡共享5G本地数据、中国内地及澳门数据） 数据及话音副卡7 – 每月$80 / 张 （可与主卡共享5G本地数据、中国内地及澳门数据及无限本地通话分钟） 5G应用及优惠 优越会独家礼遇8 · 网络优先 · 餐饮美馔优惠 · 购物优惠 指定娱乐影音增值服务半价9,10,11 5G手机奖赏12或 免12个月家居宽频100013 UGAME VIP会籍 UTV hmvod标准电影组合 JOOX音乐VIP服务

条款及细则：

只适用于选用指定5G服务计划并承诺最少使用服务期24/30个月之客户，须另缴每月$18 港铁、隧道、流动电话服务牌照及行政费，携号转台客户可于合约期内豁免。携号转台客户须于签约后120日内成功携号转台。本优惠有效期直至另行通知 豁免6个月月费及合约期内之任用本地数据 (最高达50Mbps)月费之优惠只适用于选用5G服务计划50GB并承诺最少使用服务期30个月之月费计划携号转台客户，优惠只适用于客户登记并成功启用的携号转台电话号码(不可更换号码)。不适用于储值卡携号转台客户，客户须于签约后120日内成功携号转台。豁免之6个月月费将会于服务成功启用后第3、6、9、12、15及18个月生效。如客户更改选用其他服务计划，或于合约期内提前终止服务计划，优惠将自动取消并有权向客户收取已享用之优惠的总额而毋须事先通知。本优惠有效期至另行通知。 当每月使用的本地数据用量超过该月服务计划所包含的本地数据用量，数据服务仍可继续而有最高传输速度限制及不适用于网络分享(tethering)及点对点(P2P)功能(包括Bit-Torrent 等)。 漫游数据用量可于中国内地/澳门使用。 可于中国内地/香港/澳门，以香港/中国内地/澳门号码可免费接听来电而无需扣除服务计划内之通话分钟，须受相关服务使用及公平使用条款及细则约束。 适用于(i)在香港拨出所有中国内地及澳门电话号码 ; (ii) 在中国内地拨出所有中国内地、香港及澳门电话号码 ; 及 (iii) 在澳门拨出所有中国内地、香港及澳门电话号码。 本地限速无限数据及中国内地、香港及澳门通话分钟(包括于中国内地/香港/澳门免费任听来电服务)不可共用。数据副卡并不支援话音功能及任何数据漫游服务。每张主卡最多可选用3张副卡。 有关优越会独家礼遇，请参阅https://bit.ly/2THNA5f . 只适用于选用指定5G服务计划并承诺最少使用服务期24/30个月之客户。客户可经门市或热线以半价订购指定UGAME VIP会籍，此优惠为一次性收费。当合约期完结后，会籍将会自动终止。每位客户可享此优惠一次。UGAME须配合Android 5.1或更新的版本及指定型号流动装置使用。受相关条款及细则约束，详情请浏览 https://bit.ly/38Km8rp。 半价优惠只适用于选用5G服务计划之客户，客户须经门市或热线申请UTV hmvod标准电影组合并签约指定合约期3/6/12/24个月。每位客户只可享此优惠一次。当合约期完结后，UTV hmvod标准电影组合将会自动终止。不论任何原因，如客户在UTV hmvod标准电影组合的合约期内终止5G服务计划或UTV hmvod标准电影组合，客户须按合约上之约定赔偿金额支付予中国移动香港。受相关条款及细则约束，详情请参阅https://bit.ly/3mWRy38及https://bit.ly/394EHrY。 只适用于选用5G服务计划的客户及须经门市或热线申请JOOX音乐VIP服务并签约12个月。受相关条款及细则约束，详情请浏览: https://bit.ly/38Z93MX 。 只适用于选用5G服务计划并承诺最少使用服务期24/30个月之新客户。客户需2021年10月31日或之前使用此优惠到门市购买指定手机。使用优惠时，需预缴指定金额及缴付指定机价。预缴金额将于购买手机日的下个账单月起计12个月内平均回赠至客户的账单内。每个服务计划只可享此优惠一次。不可与“中国移动香港家居宽频1000”服务计划月费豁免优惠或其他新上台手机优惠同时享有。手机视乎供货情况而定。 只适用于选用指定5G服务计划并承诺最少使用服务期24/30个月之新客户。客户选用指定“中国移动香港家居宽频1000”服务计划并签约24个月，可于合约期内豁免首12个月月费，客户需于5G服务计划签约后6个内成功登记“中国移动香港家居宽频1000”服务计划方可享此优惠。此优惠只适用于宽频网络覆盖范围内之指定住宅地址，适用本优惠之地址以实际系统纪录及网络覆盖范围为准。如客户更改选用其他月费服务计划，或于合约期内提前终止5G服务计划，有关免12个月“中国移动香港家居宽频1000”服务计划月费优惠将会中止，客户须以合约内基本服务月费继续履行家居宽频服务之最少使用服务期，同时适用相关合约之约定赔偿金额。受其他宽频上网服务条款及细则约束，详情请参阅https://bit.ly/34djjgJ。每个服务计划只可享此优惠一次，除特别注明外，不可与5G手机奖赏、旗舰手机上台额外折扣优惠、“5G服务计划”购机服务或其他手机优惠同时使用。

附件二：1000M家居光纤宽频及智能家居计划

基本服务月费 特选地址尊享 1000M光纤宽频1 $158 / 月 $126起 / 月7 签约36个月优惠 指定地址免高达18个月 基本服务月费2， 优惠后月费低至$78 连Air Pro智能家居组合8 其他优惠 · 免家居宽频安装费3及365日弹性生效4 · 同时上台享额外家居宽频月费回赠5 · 多项一站式智能家居方案6 · 免家居宽频安装费3 · 365日弹性生效4 · 同时上台享额外家居5宽频月费回赠

条款及细则：

1. 家居宽频1000服务计划所述的本地网站之上/下载速度最高可达1000Mbps ，乃是由客户单位之墙身插座至中国移动香港第一台网络器材之连线的规格，但客户实际可享用之速度或会受客户之软件硬件、路由器规格、网站负载、连线内容及其他环境因素所影响而低于以上速度。连线至海外网站之速度除受以上之因素影响外，亦或会因当地网络而低于本地可得之速度。除非中国移动香港另有书面同意，否则中国移动香港不会就其网络服务的表现或其可靠性作出任何明示或暗示的陈述、保证或承诺。

2. 只适用于指定住宅地址选用指定家居宽频服务并签约36个月之新客户，免月费优惠按实际覆盖及服务计划而定。1000M光纤宽频基本服务月费$158。“免高达18个月基本服务月费”之总月费回赠将分36个月回赠予客户。只适用于指定住宅地址选用指定家居宽频服务并签约36个月之新客户，免月费优惠按不同住宅地址而定。此优惠只适用于宽频网络覆盖范围内之指定住宅地址，适用本优惠之地址以实际系统纪录及网络覆盖范围为准。

3. 签订指定家居宽频服务计划并承诺最少使用服务期24个月之新客户可获有条件豁免家居宽频基本安装服务的费用。

4. 选用家居宽频1000服务可选择于安装后起计 365 日内指定日期开始使用本服务。

5. 同时选用指定流动电话服务计划享额外家居宽频月费回赠，受条款及细则约束。

6. 智能家居方案优惠产品货量有限，视乎第三方供货及中国移动香港库存情况，先到先得。

7. 只适用于指定住宅地址选用指定家居宽频服务并签约36个月之新客户，于合约期内客户可以优惠月费最低港币$126享家居宽频1000服务计划及Air Pro智能家居组合。此优惠只适用于宽频网络覆盖范围内之指定住宅地址，适用本优惠之地址以实际系统纪录及网络覆盖范围为准。

8. Air Pro智能家居组合优惠产品货量有限，视乎第三方供货及中国移动香港库存情况，先到先得。 客户成功完成安装以及启用指定服务计划的3个星期后，中国移动香港将发送短信至合资格客户载于主合约上的流动电话号码，通知合资格客户领取Air Pro智能家居组合优惠产品的详情。优惠期有限。受其他条款及细则约束，详情请阅 https://bit.ly/3uuyQn8 。中国移动香港保留随时更改或终止以上优惠内容的权利，而恕不另行通知。如有任何争议，中国移动香港保留一切最终决定权。

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