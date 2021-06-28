新罕布什尔州纳舒厄2021年6月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Parallel Wireless, Inc.是一家总部位于美国的Open RAN公司，提供世界领先的All G云原生Open RAN解决方案，很荣幸地被Axiata Group berhax选为战略合作伙伴，为集团在东南亚和南亚的数字电信服务提供O-RAN网络，实现2G和4G宽带连接。

Axiata总部位于马来西亚，是亚洲领先的移动网络运营商（MNO）之一，经营数字电信、数字业务和基础设施，目标是在2024年前成为下 一代数字冠军。Axiata通过在马来西亚（Celcom）、印度尼西亚（XL）、斯里兰卡（Dialog）、孟加拉国（Robi）、柬埔寨（Smart）和尼泊尔（Ncell）经营数字电信业务，为大约1.57亿名客户提供服务，正准备通过使用1800 MHz频谱的同一无线电提供2G和4G无线宽带连接，使用领先技术提供语音和数据服务。

这项试验独一无二，因为其中包括使用Parallel Wireless Open RAN解决方案取代当前的基础设施，在新冠疫情限制下，该团队远程进行规划、设计、调试、集成、测试和优化。 安装了一个采用4G和2G技术的无线电单元，基带安装在SuperMicro（纳斯达克股票代码：SMCI） Intel（纳斯达克股票代码：INTC）x86 COTS平台上，其他集中式应用程序则安装在Axiata现有OpenStack云基础设施上。这种3部门、4部门和6部门现场试验完美无瑕，承载商业流量并展示与当前内容相同的优质网络性能。Axiata的目标是2021年第4季度的商业部署。

Parallel Wireless在部署Open RAN网络方面拥有专业知识，还将与大量生态系统供应商合作，提供高性价比解决方案。Parallel Wireless与一流生态系统供应商合作，可以较低成本提供优质硬件、敏捷部署和创新服务。我们的合作伙伴包括：

GigaTera Communications和Comga Telecom （“Combo Telecom”或“集团”，“香港股票代码： 2342）等合作伙伴提供独立型Open RAN线无线电，能在1800 MHz频谱以上的相同无线电上提供2G和4G服务。



SuperMicro提供最先进的服务器。

Axiata将与Parallel Wireless合作，通过以下方式扩展和提升无线网络，并为整个亚洲客户提供下一代数字服务：

构建基于Parallel Wireless高性能分布式架构的O-RAN云原生Open RAN世界级网络解决方案。



利用他们的OpenStack云基础设施部署NFVi Open RAN控制器。



通过引入RAN自动化来提高服务敏捷性并减少地理位置分散地点的总体总拥有成本 (TCO)；

Axiata技术执行副总裁Thomas Hundt表示：“我们致力于Open RAN，这项试验证明，Open RAN解决方案可以部署在COTS和云基础设施上，同时符合关键绩效指标（KPI）。 这使我们能够在亚洲整个业务范围内扩展和提升客户对2G和4G宽带服务的体验， 特别是将覆盖范围扩展到目前服务不足的市场。"

Parallel Wireless总裁Keith Johnson表示：“我们很荣幸能与Axiata合作，用我们领先的Open RAN解决方案取代其现有供应商设备，从而能够在斯里兰卡和Axiata其他子公司提供2G和4G宽带服务。我们很高兴这些试验取得成功，我们翘首以待2021年的商业部署。”

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Parallel Wireless进行试验 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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