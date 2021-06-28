欧文斯科宁亮相GIB 2021

中国上海2021年06月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 上海2021年6月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月24日，GIB 2021绿色智慧建筑博览会在天津国家会展中心隆重揭幕。

作为天津国家会展中心首秀，展会以“绿色建筑共创美好生活”为主题，聚焦新材料、新工艺、新设备、新能源、新基建，汇集“规划、设计、建造、运维、智慧建筑及智慧城市”建筑全产业链知名企业，为建筑业界搭建沟通平台，推动智能化发展。

此次欧文斯科宁带着4大新品以及在6大战略行业的丰富又精彩的产品应用亮相GIB；并在展会上与来自全国各地的业界精英进行了深入的分享和探讨。



欧文斯科宁展台

24日下午，在OC展台举行了新品发布活动。由OC高级副总裁兼亚太区董事总经理韦志远先生，亚太区总法律顾问及政府事务副总裁邬琳玲女士及OC中国区核心经销商代表共同为4大新品点亮未来之球，揭开帷幕。

OC的资深产品专家向现场观众详细介绍了4大新品，分别是：

01 欧文斯科宁® 宝石板

增强型玻纤毡复合岩棉板，具有高抗压、易施工、清洁、美观等特点；为单层防水卷材屋面系统提供了良好的系统安全性、施工便捷性和耐久长效性。

02 欧文斯科宁®EcoTouch®宜可®玻璃棉(PINK®)

使用PureFiber技术，采用超过96%的植物制品生态粘结剂，以及全面提升的成纤和固化工艺，不仅使得纤维纤细且富有弹性，并有效提升了玻璃棉产品的保温性能及施工性能。

03 欧文斯科宁®QuietR机制内保温吸音风管系统

在线自动化生产的高性能成品风管系统，满足绿色健康和装配式施工的行业趋势，可应用于各种空调空间内，是装配式施工的一种优选方案。

04 欧文斯科宁®UtiliCore TM

采用先进技术制成的纤维细长、保温性能优异的耐高温隔热内衬材料；产品具有优异的抗拉、抗压、抗弯性能，且不塌陷、不粉化、不闪燃，从而确保材料长期使用的稳定性。

欧文斯科宁非常重视产品的可持续发展以及公司的社会责任，用实际行动助力国家碳达峰、碳中和目标的实现。近年来公司一直致力于在产品的生产端、运输过程中降低碳排放，并在产品的全寿命周期降低运营碳排放。目前公司在北美已经实现超过50%的产品回收再利用，力争在2030年之前实现所有最终产品无废弃、无填埋。公司旗下玻璃棉产品获得国内外多个绿色环保认证，由美国Ul公司颁发的GreenGuard Gold 绿色卫士金级认证，CE 欧盟认证以及欧盟肺可溶纤维EUCEB；国内认证包括绿色环境II型标志 — 十环认证等，在产品的生产、运输、使用过程三个维度确认产品低毒、少害、节能、环保。

覆盖全球、以人为本；全球发展83年，深耕中国27年来，欧文斯科宁始终坚持我们的承诺，并践行安全生活、可持续发展扩大影响力、客户共赢、将知识转化为价值、质量领先及追求日臻完善的企业核心价值观；我们的员工和产品让世界更美好。

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