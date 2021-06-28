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Taj被Brand Finance评为“世界上最强大的酒店品牌”

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印度孟买2021年6月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 南亚最大的酒店公司印度酒店公司（IHCL）宣布，其标志性品牌Taj由Brand Finance在其一年一度的《Hotels 50 2021》（2021年酒店50强）报告中评为世界上最强大的酒店品牌。该报告表彰全球最有价值、最强大的酒店品牌。

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印度酒店公司董事总经理兼首席执行官Puneet Chhatwal先生表示：“这是印度酒店行业在全球舞台上一个自豪的时刻。Taj被评为世界上最强大的酒店品牌，这证明了我们的客人对我们的一贯信任，以及我们的员工每天都体现出的热情和真诚关怀。我们将继续努力提升世界一流的豪华酒店体验，并将Tajness的魅力带给我们的所有股东。”

Taj的整体品牌实力指数达到了100分制的89.3分，在客户熟悉度、员工满意度和企业声誉以及世界一流的客户服务方面对应于AAA的评级。 

Brand Finance首席执行官David Haigh表示：“我们很高兴宣布Taj为全球最强大的酒店品牌。这个品牌拥有百年的传承，守护着受人尊敬的印度酒店业，尽管持续的疫情带来了挑战，仍然坚韧不拔。全球旅行者以不同的方式依赖和考验各个品牌，Taj在其中脱颖而出。”

《2021年酒店50强》报告还重点介绍了该公司成功实施R.E.S.E.T 2020战略的情况，该战略提供了一个变革性框架，帮助Taj品牌战胜疫情相关的挑战。 

了解更多信息，请点击此处获取Brand Finance的完整报告。 

Iconic Indian hospitality brand Taj rated Strongest Hotel Brand in the World by Brand Finance. Proud moment for India.
Iconic Indian hospitality brand Taj rated Strongest Hotel Brand in the World by Brand Finance. Proud moment for India.

Taj被Brand Finance评为“世界上最强大的酒店品牌”新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com