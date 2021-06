Taj被Brand Finance评为“世界上最强大的酒店品牌”

印度孟买2021年6月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 南亚最大的酒店公司印度酒店公司(IHCL)宣布,其标志性品牌Taj由Brand Finance在其一年一度的《Hotels 50 2021》(2021年酒店50强)报告中评为“世界上最强大的酒店品牌”。该报告表彰全球最有价值、最强大的酒店品牌。

印度酒店公司董事总经理兼首席执行官Puneet Chhatwal先生表示:“这是印度酒店行业在全球舞台上一个自豪的时刻。Taj被评为世界上最强大的酒店品牌,这证明了我们的客人对我们的一贯信任,以及我们的员工每天都体现出的热情和真诚关怀。我们将继续努力提升世界一流的豪华酒店体验,并将Tajness的魅力带给我们的所有股东。”

Taj的整体品牌实力指数达到了100分制的89.3分,在客户熟悉度、员工满意度和企业声誉以及世界一流的客户服务方面对应于AAA的评级。

Brand Finance首席执行官David Haigh表示:“我们很高兴宣布Taj为全球最强大的酒店品牌。这个品牌拥有百年的传承,守护着受人尊敬的印度酒店业,尽管持续的疫情带来了挑战,仍然坚韧不拔。全球旅行者以不同的方式依赖和考验各个品牌,Taj在其中脱颖而出。”

《2021年酒店50强》报告还重点介绍了该公司成功实施R.E.S.E.T 2020战略的情况,该战略提供了一个变革性框架,帮助Taj品牌战胜疫情相关的挑战。

了解更多信息,请点击此处获取Brand Finance的完整报告。

Iconic Indian hospitality brand Taj rated Strongest Hotel Brand in the World by Brand Finance. Proud moment for India.