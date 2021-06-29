家务、广场舞、旅游、走路等活动不少 为什么医生还是说我的运动量不够？_杭州网

家务、广场舞、旅游、走路等活动不少 为什么医生还是说我的运动量不够？ 发布时间：2021-06-29 08:51:54 星期二 每日商报 在倡导全民运动、全民健康的当下，老年人是运动健身的“弱势群体”——很多运动损伤风险高，不适合老人，但他们也是“强者”——社区、街头的健身器械和广场是他们的“主战场”，并且你远想不到，老年人的健身方式有多“野”，暴走、倒挂、撞树、吊颈、爬行，等等。 “现在不少老年人，要么不动，要么拼命动，往往是随心所欲地运动，结果往往很悲剧。”浙江医院康复医学科副主任黄雄昂说，评估自己的体适能，在运动过程中从自身情况出发，注意运动时间、运动强度以及运动安全，才能从中获益。 拿旅游当运动健身，回来后疼了近半个月 一趟短途旅行回来，50来岁的张女士哀哀切切了近半个月，从腰到臀部到大腿，疼痛的感觉几乎无处不在，让她站也不是坐也不是。她到家附近的医院就诊，被当作腰椎间盘突出症治疗，但毫无效果。经人介绍，她求诊至浙江医院康复医学科。 黄雄昂主任接诊后，通过查体、病史问询，并结合相关影像学检查报告，诊断为髋关节滑膜炎。分析病因时，他认为张女士平时基础的运动量不足，活动太少，才会在…