— “历史经典”计划通过最具代表性的Corona（科罗娜）品牌为莫德罗集团（Grupo Modelo）赢得首个钛狮奖。

墨西哥城2021年6月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，Corona成为戛纳国际创意节历史上第一个赢得钛狮奖的墨西哥品牌，这要归功于“历史经典”计划，该计划由品牌方与We Believers广告公司共同打造。



We Believers联合创始人兼综合创意总监Gustavo Lauria、Corona总监Clarissa Pantoja、Grupo Modelo营销副总裁Fabio Baracho以及Grupo Modelo营销总监 jajin Gershberg

由于新冠疫情，墨西哥已有60多天没有足球运动。“历史经典”通过在美洲队（America）和芝华士队（Chivas）（墨西哥的两支最大足球队）之间举办一场新颖的足球比赛，将这项运动重新带给了数百万墨西哥球迷。这两支球队的球迷最多，互为劲敌已经70多年。由20多名编辑组成的团队从70小时的历史视听材料中截取片段进行剪辑创作，将其转化为一场经典的墨西哥球赛，这也是有史以来观看人数最多的墨西哥足球比赛。

用莫德罗集团营销副总裁Fabio Baracho的话来说，“标志性品牌是在困难时期崛起的品牌，致力于证明它们是一种能够为人们提供更多支持的产品或服务。”

集团营销总监Alejandro Gershberg表示：“在业内，我们过去习惯于讨论印象、对话、覆盖等等。我们拥有这一切，但作为一个品牌，我们对创意工作的期望是加强业务并将人们聚集在一起；我们的销量增长了54%，我们成功地让3万名员工继续工作，并为整个墨西哥服务。”

与通常的足球周相比，销量增长了54%，并且也收到了来自Aeroméxico、Carl’s Jr.、Jumex和Nescafé等品牌的捐赠，“历史经典”打破了疫情封锁的屏障，现在是时候推出一个团结友爱、经济复苏和技术创新的典范了，相关品牌甚至出现在了此次播放的赛事所用到的历史比赛的巨幅广告牌上。

“这一举措不仅是将足球重新带回给人们，并在新冠疫情最严重时期创造销量的完美解决方案，而且也象征着新娱乐平台的兴起。我们已着手在其他市场、其他体育运动甚至电影等领域发展这一模式，正在编辑一部取材于数百部电影的影片。我们的创意无穷无尽。”We Believers联合创始人兼创意总监Gustavo Lauria表示。

墨西哥品牌首次在戛纳国际创意节上赢得钛狮奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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