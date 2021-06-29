— 双展驱动，共创中国餐饮食品产业新发展

上海2021年6月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 当前，餐饮行业发展方式正由外延扩张向内涵集约转变，由规模速度向质量效率转变，逐步在经营管理、品牌塑造、模式创新、技术应用、现代供应链等环节全方位改进。中高端合理需求走高，餐饮智能化不断融合，食品安全水平稳定提升都推动着中国餐饮行业向好向上发展，同时中餐也成为中国传统文化走出去的重要窗口，更广泛地服务于全球消费者。



2021 HOTELEX 天津展

强强联合，共创餐饮饕餮盛宴

中国烹饪协会（以下简称：中国烹协）与上海博华国际展览有限公司（以下简称：上海博华）将于2021年9月24-26日，在天津梅江会展中心同期同地举办餐饮业相关展会（以下简称：“合展”），此次合作，标志着双方在酒店餐饮领域建立了紧密的战略合作伙伴关系，共同为中国华北餐饮行业发展搭建高品质的商贸交流平台，共同致力于打造行业整合、资源共享，优势互补，推动中国餐饮食品产业健康持续发展。

中国烹协与上海博华的此次合展，将为展商、买家提供更为丰富的观展体验。打造精品展会的同时，为中国北方餐饮市场、酒店餐饮领域打造出更加多元化服务。引领餐饮行业，成为北方行业发展的风向标。

移师天津，聚华北全产业链展品

今年的合展规模面积扩增至50,000平方米，展商预计500+优质参展企业，网罗行业前沿产品，从食品食材原材料到终端产品，全产业链产品一应俱全。行业龙头领衔，初创新秀比肩，紧跟产业发展形势，寻找企业发展机遇。

作为国内领先的食品、餐饮、酒店展会主办方上海博华举办的“2021HOTELEX天津国际酒店用品及餐饮博览会暨2021世界食品天津展”，将集合自身资源，着力打通中餐及中西餐融合产业生态链的环节互通，为行业人士打造专业的一站式采购平台。现场特设八大主题专区：餐饮食材及食品、餐饮设备/厨房用品及包装、原辅料及调味品、餐饮品牌供应商、火锅展区、餐饮连锁加盟、智慧餐厅及新零售、咖啡与茶饮。展品类别包括：酒店用品、餐饮设备、桌面用品、食品与饮料、烘焙与冰淇淋、咖啡与茶、智慧餐饮解决方案、加盟及品牌管理、餐饮食材、调味品及原辅料、餐饮供应链及物流。

中国烹协举办的“2021中国国际餐饮产业博览会”以服务餐饮全产业链为目标，为餐饮企业、餐饮供应商搭建市场拓展、技术交流、产品贸易的一站式专业采购平台，为餐饮产业链上企业准确把握消费市场脉搏，实施品牌战略、提高知名度和拓宽市场创造契机，全力打造规模大、层次高、影响力强的国际餐饮行业盛会。博览会现场将设立餐饮设备、餐饮食材、餐饮信息技术、国际餐饮食品、餐饮连锁加盟、非遗及地方美食、烹饪教育等主题展区。

维度再升级，精彩活动轮番上演

展会同期将举办一系列赛事、论坛、供需对接会等活动。行业领袖、大咖、趋势解读专家预计超1000+，深度解析食品行业发展的趋势，探寻发展新风口。

上海博华将现场举办的活动：HOTELEX天津国际咖啡美食文化节、2022世界咖啡师大赛中国区选拔赛天津分赛区、2022世界拉花艺术大赛中国区选拔赛天津分赛区、2022世界咖啡冲煮大赛中国区选拔赛天津分赛区、第九届上海国际潮流饮品创意制作大赛天津分赛区、2022上海国际手工冰淇淋大师赛天津分赛区、2021津菜创新大赛、2021团餐技术竞赛、2021天津饺子争霸赛、2021餐饮数字化转型赋能大会等。中国烹协将同期召开第十五届中国餐饮产业发展大会、2020中国餐饮百强榜发布及颁奖仪式、2021中国餐饮产业高峰论坛、2021国际餐饮美食峰会、2021全国餐饮业职业技能竞赛及正餐、火锅、快餐、团餐等专项主题会议比赛等精彩活动。

展行业优质产品，论产业发展趋势，比烹饪技能水平，品区域特色美食，对接行业精准资源。天津展将于2020年9月24-26日在天津梅江会展中心举行，助行业人士攻坚克难，获取商机。

相关链接 :

http://www.hotelex.cn

上海博华与中国烹饪协会携手合作，强势来“津” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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