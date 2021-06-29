新生代企业的数智伙伴ZTouch亮相第七届全球数字营销峰会（GDMS）

上海2021年6月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，业界领先的AI数智技术服务商ZTouch亮相第七届GDMS全球数字营销峰会，向与会者展示了其自主研发的广告数智投放平台Darwin（达尔文）、中量推荐和企业一站式端到端数智化解决方案（AI CDP）。ZTouch服务的目标客户是Z世代的新消费品牌企业，包括内容平台、电商平台和新零售品牌等，帮助他们利用数智技术建立增长体系，无感精准服务C端用户，提升消费体验、消费者满意度和品牌忠诚度，最终实现品牌创新增长。



ZTouch 亮相第七届全球数字营销峰会（GDMS）

本届GDMS全球数字营销峰会的主题是“私营定制”。以Z世代为主打的中国年轻消费主力正在崛起，他们追逐个性、寻求情感共鸣、强调“自我觉醒”。在消费者时间和媒体无限碎片化的大背景下，传统意义上的品牌概念面临解构，年轻消费者不再唯大牌论，小众狂欢迎来大众围观，“私营定制”正成为品牌“图钉”式以点带面的突破之道。

作为新生代企业的数智伙伴，ZTouch尤为重视客户服务的交互过程和交付效果，不光提供标准化的产品，还提供个性化的服务。以洞见人性的AI科技与应需而变的灵活服务，协助企业构建企业数智中枢，提供私有化部署和定制化的交付服务。

数智系统中量推荐可以帮助企业更深更广地运营C端用户体验，为企业用户实现个性化体验。融合多渠道的用户数据，实现多维度用户画像和精准建模用户兴趣。同时，通过多目标预测CTR、点赞、时长、关注、评论等提升留存和DAU增长。



ZTouch 主要产品简介

除此之外，广告数智投放平台Darwin（达尔文）和AI CDP企业一站式端到端数智化解决方案也为企业数智化发展提供增长引擎。

广告数智投放平台 Darwin（达尔文）： 通过多平台数据查看、实时接口、多维度报表、批量投放、精准投放（RTA）、跨账户统计、整合素材管理、资产数据化和智能预警等功能，满足不同角色在广告投放中的不同需求，实现跨平台的统一管理，账号、数据、素材深度分析，以及更智能的决策，最终解决流量精准问题，精细化运营投放策略，提高转化效率。

通过多平台数据查看、实时接口、多维度报表、批量投放、精准投放（RTA）、跨账户统计、整合素材管理、资产数据化和智能预警等功能，满足不同角色在广告投放中的不同需求，实现跨平台的统一管理，账号、数据、素材深度分析，以及更智能的决策，最终解决流量精准问题，精细化运营投放策略，提高转化效率。 AI CDP企业一站式端到端数智化解决方案：针对企业发展的阶段化需求，提供个性化咨询及技术服务。



ZTouch 广告数智投放平台Darwin的六大特性

ZTouch创始人 & CEO彭泽环（花名：长风）表示：“ZTouch会集中解决新生代企业在增长过程当中的两个痛点：第一个痛点是获客成本高，第二个痛点是用户生命周期价值低。这两个问题也是所有新消费品牌业务形态当中，决定增长的两个最核心的问题。作为一家新兴的技术公司，我们具备深度算法和分布式机器学习框架的全栈自研技术能力，拥有AI行业级最佳实践，为内容应用、电商平台和新消费品牌，提供比肩BAT数智能力的增长引擎。”

2021年是ZTouch高速发展的一年，备受客户认可的同时业务也在大幅增长，急需大量想创业的小伙伴加入，一起打造全球化AI人工智能尖端品牌，做企业数智化挚爱伙伴，智领创新，共创未来！目前招聘职位有：高级推荐算法、NLP算法、推荐系统、后端开发、Web前端开发、广告产品总监、广告产品经理等。

了解更多ZTouch最新动态、活动和招聘信息，请浏览公司官方网站：www.ztouch.co。

定位新生代市场 用数智技术提供增长引擎 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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