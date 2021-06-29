广东佛山2021年6月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 凤悦酒店及度假村与美诺酒店达成战略合作，并组建酒店管理合资公司，共同负责美诺酒店旗下7个品牌在大中华区的商务拓展，酒店运营，市场营销及品牌推广等工作。

2021年既是疫情防控常态化的一年，也是“十四五”规划的开局之年，我国新的五年规划和2035年目标昭示着高质量旅游住宿业市场发展的趋势已经形成。另外，后疫情时代，消费者的心智逐步向心灵富足型消费和自我和解型消费过度，这也使消费者从盲目追求高大上、高颜值、网红打卡等盲从行为向个性觉醒、寻求真我方向转变。伴随这一过程，以中产阶层为引领的一个追求品质、聆听自己内心需求的消费群体进一步凸显，这意味着，住宿业、旅游业需要回归消费者个性化真实心理、全面地发展，去迎接高质量文旅消费的复兴。在这样背景下，凤悦酒店及度假村适应市场形势变化、及时抓住行业发展趋势、顺应消费者个性觉醒的呼声，与美诺酒店达成战略合作并成立合资公司，携手将美诺酒店旗下七大不同定位酒店品牌全面布局中国奢华及高端住宿业市场，与中国消费者一起深度解锁全新目的地。

针对此次合作，美诺国际及美诺酒店首席执行官Dillip Rajakarier认为，“作为全球最大的酒店市场之一，中国市场一直是美诺全球战略规划的重中之重。能与深耕中国市场多年的凤悦酒店及度假村达成战略合作，为中国消费者的度假及商务之旅带去高质量和专属的酒店体验，在后疫情时代，对于我们双方来说是个绝佳的机会。”

凤悦酒店及度假村总裁冀宏军先生也发表了自己的看法，“我们及时看到了高质量文旅市场发展和消费结构进一步升级的趋势，同时也观察到在经济内循环的政策导向下，中国商旅市场内需会在相当长的周期内凸显，所以住宿业市场确实需要更多元的酒店品牌进驻。而美诺酒店旗下的品牌，其不同定位、理念和核心价值正好符合市场发展的趋势，这也是我们和美诺酒店达成战略合作并成立合资公司的初衷。”

此次组建酒店管理合资公司，将进一步深化之前双方签署的战略框架合作协议，将双方的战略合作引向实质，充分发挥各自优势深入展开相关工作。除了布局全国知名城市和人文自然度假胜地外，更会面向广阔的新兴市场，为当地度假、生活方式等住宿产品注入更丰富的内容及形态，为中国消费者打造新鲜妙趣的度假及商务旅行体验，由内而外推动业态格局不断升级。

此前，美诺酒店旗下安纳塔拉酒店品牌在中国已成功进驻两家酒店，贵阳安纳塔拉度假酒店和西双版纳安纳塔拉度假酒店。另外，缇沃丽和盛橡酒店品牌将首次登陆中国市场，预计今年分别在成都和杭州开业。



贵阳安纳塔拉度假酒店



西双版纳安纳塔拉度假酒店

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凤悦携手美诺酒店 全新布局奢华及高端住宿业市场 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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