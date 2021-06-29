苏州2021年6月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 首届中国微创医疗器械产业集群峰会将于2021年7月16-18日在浙江桐庐海博大酒店盛大举行，以“峰会+论坛+赛事+展会”多元集成模式共话微创医疗器械产业发展，届时将有多个行业相关机构，上百家医疗器械及其上下游配套企业，几十个微创医疗器械优秀创新项目，上千名专家、医生、经销商、代理商汇聚“中国微创外科器械小镇”桐庐，共同参与见证微创医疗器械领域的产业盛会。欢迎社会各界前来参加！



中国微创外科器械小镇

首届中国微创医疗器械产业集群峰会（2021年7月17日-7月18日）：大咖云集、精彩纷呈！

首届中国微创医疗器械产业集群峰会包括开幕式、医疗器械服务与投融资论坛、中国医师协会微无创专委会常委会、浙江省医学会微创外科分会学术研讨会，届时中国医疗器械行业协会、中国医师协会微无创医学专业委员会、浙江省医学会、浙江省医师协会、浙江省医疗器械行业协会等相关行业组织代表；中国科学院、中国计量大学、浙江大学、长春理工大学、浙江大学医学院附属第二医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院及其他微创医疗器械领域院士、著名专家学者及微创医疗器械企业及上下游配套企业代表将莅临参加。

中国医疗器械创业创新大赛微创类别赛（2021年7月16日-7月17日）：权威赛事、创意碰撞！

第四届中国医疗器械创新创业大赛于2021年3月5日启动网上报名，截至6月20日累计报名项目800余个。本届大赛设体外诊断（IVD）产品、外科与微创器械、急救与生命支持等类别赛以及医院项目、人体精密测量、POCT等专场赛，其中类别赛分为初创组（未取得注册证）和成长组（首次取得注册证）分别举办初赛、复赛和决赛。大赛赛事微创类别赛将于2021年7月16-18日在浙江桐庐举办。微创类别赛由医疗器械产业技术创新战略联盟、中国医疗器械行业协会、桐庐县人民政府主办，中国医疗器械行业协会创新服务专业委员会、苏州医疗器械创新服务中心、医疗器械创新网、桐庐县市场监督管理局承办。微创类别赛，将聚集30个微创手术类优秀创新创业项目。比赛现场每个项目展示环节15分钟，最后按照按评分高低，现场评选出复赛一等奖3个，二等奖5个，三等奖7个，优秀奖5个，其中一等奖和二等奖进入决赛。

中国微创医疗器械创新与服务展（2021年7月17日-7月18日）：全链条、多维度！

展览突出微创领域数字化创新和应用以及全产业链服务，面向国内外企业，现场展览展示内窥镜、影像设备、手术刀、穿刺器等微创医疗器械及配套产品，覆盖微创医疗器械行业从源头到终端整条医疗产业链。另设政府招商专区、微创医疗器械数字化转型专区。

比赛时间：

2021年7月16-17日

比赛地点：

浙江省桐庐县海博大酒店（桐庐县城南路277号）

报名：

报名链接：https://site.mofyi.com/sign/KmSdoZ

首届中国微创医疗器械产业集群峰会7月16日正式召开 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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