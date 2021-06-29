医渡科技发布2021财年年度业绩

夯实基建赋能生态，助力抗疫逆势而发

北京2021年6月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 医疗大数据技术和人工智能解决方案提供商医渡科技有限公司（“医渡科技”或“公司”，连同其附属公司及综合联属实体统称“集团”，股份代码2158. HK）欣然宣布截至2021年3月31日止财年（“2021财年”或“期内”）的经审核综合年度业绩。

2021财年业绩亮点

收入同比增长55.4%至人民币8.67亿元，其中：

大数据平台和解决方案板块同比增长8.1%至人民币4.02亿元；



生命科学解决方案板块同比增长79.3%至人民币1.84亿元；



健康管理平台和解决方案板块同比增长353.1%至人民币2.52亿元。

毛利同比增长123.4%至人民币3.27亿元；毛利率同比提升11.5个百分点至37.8%。

非国际财务报告准则经调整净亏损同比收窄14.7%至人民币2.75亿元。

截至2021年3月31日，公司的数据基础建设已覆盖全国20余个省的超过500家医疗机构公司，并在50多个疾病领域建立了专病库，赋能研究级证据的高效快速产出。基于医渡科技专病库和大数据平台产出的论文累计近百篇。

医渡科技董事长、首席执行官兼创始人宫盈盈（如璟）女士表示：“新冠疫情对全球和中国经济都带来了巨大挑战和不确定性，但同时也凸显了对数字化医疗和公共卫生管理迫切的多层次需求。2021财年是医渡科技成立七年以来最不平凡的一年。我们致力于精准医疗普惠的初心不改，坚持在科研、诊疗和监管三大智能场景下，增强医疗数据基建所需要的核心技术能力，不断完善从高质量疾病模型到精准诊疗和高效药物研发工作的解决方案，为生态系统中的利益相关者带来更多价值。”

政策技术双重支持 营收利润快速增长

在国家政策的引领下，医渡科技积极推进技术研发和创新，着力解决医疗行业智能化的痛点。2021财年，医渡科技不断夯实医疗大数据基建YiduCore，同时通过现有客户和新客户大力拓展建立在YiduCore的新型业务，总收入达到人民币8.67亿元，同比增长55.4%；毛利率37.8%，同比提升11.5个百分点。截至2021年3月31日，医渡科技的业务已覆盖全国超过20个省份的超过500家医疗机构，数据处理的质量和效率稳步提升。

此外，医渡科技与知名医院和专家合作，使公司在各个疾病领域持续建立和丰富疾病标签体系，并进一步的通过运用符号知识推理模型以及深度学习等人工智能技术，不断完善和细化真实世界疾病模型。目前，公司已经在50多个疾病领域建立了专病库，赋能研究级证据的高效快速产出，基于医渡科技的专病库和大数据平台已累计产出近百篇论文。截至本财年末，医渡科技共申请905项专利（含522项发明专利），其中已授权获批的专利为428项（含发明专利59项），自主研发技术实力持续加强。

三大业务板块快速增长 持续赋能智慧医疗生态

尽管面临新冠肺炎疫情带来的考验，医渡科技在2021财年仍然逆势而发，三大业务板块的营收和毛利率都保持了可观的增长。

大数据平台和解决方案板块方面，期内收入达人民币4.02亿元，同比提升8.1%，毛利率为45.1%，同比提升11.7个百分点。截至2021年3月31日，医渡科技已为76家中国研究型医院、19个政府机构和监管机构提供了解决方案服务。

在去年新冠疫情期间，医渡科技助力提升公卫防控水平，在疫情高发期就顺利为武汉市政府在 7天内上线了疫情响应平台，获得高度认可。此外，医渡科技还携手武汉知名研究型医院建立了新冠肺炎专病库，并协助超过50位医生开展科研和临床研究，发表论文单篇最高影响因子超过30分。

生命科学解决方案板块在报告期内实现收入为人民币1.84亿元，同比增长79.3%，毛利率为21.7%，同比提升了8.3个百分点。该板块的客户数量增长迅速，全年活跃客户数量同比增长45.9%至108家，新增核心制药、生物科技和医疗器械公司活跃客户25家。医渡科技为2020年按收入计全球排名前20的国际药企中的15家提供了生命科学解决方案服务。

在拓展客户数量的同时，医渡科技也在积极拓宽为单个客户提供解决方案的种类和数量，提升客户价值和黏性。期内，购买生命科学解决方案客户的收入留存率为124%，其中核心制药、生物科技和医疗器械公司客户的收入留存率达141%。

健康管理平台和解决方案板块的收入为人民币2.52亿元，同比大幅增长353.1%，毛利率为40.7%。利用在YiduCore上累积的医学知识和AI赋能，医渡科技在该板块下打造了“因数健康”品牌提供以循证医学为基础的健康管理一体化方案，和以“因数云”品牌向保险公司和保险经纪公司提供保险科技和疾病管理解决方案。截至报告期末，在医渡科技的健康管理平台上进行了至少一次购买的付费用户超过500万人。

医渡科技于2021年1月15日成功在香港联交所主板上市，向更加透明化、更规范的企业治理迈出重要一步。面向未来，宫女士表示：“如今的医渡科技还是一家非常年轻的公司，我们相信‘数据智能，绿色医疗’是正确的方向，我们会持续加强核心技术和培育生态的能力，为达成‘使价值导向的精准医疗惠及每一个人’的使命不懈努力。”

关于医渡科技有限公司（股份代码 2158.HK ）

医渡科技有限公司（“医渡科技”或“公司”）创立于2014年。以“使价值导向的精准医疗惠及每一个人”为使命，公司专注于医疗大数据技术及人工智能的研发和应用，旨在为医疗行业中各个领域的参与方提供数据智能驱动的创新解决方案，助力推进医疗大数据基础设施建设和“健康中国2030”的美好愿景。

医渡科技发布2021财年年度业绩 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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