2021中国（上海）国际乐器展览会将于10月扬帆起航

奏响乐器行业新时代的完美旋律

上海2021年6月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国（上海）国际乐器展览会由中国乐器协会、上海国展展览中心有限公司、法兰克福展览（香港）有限公司共同主办，展现全球乐器市场全貌的世界百强商贸展。中国（上海）国际乐器展览会已与全球乐器产业风雨同舟二十载，即将于2021年10月再度来袭，为中国乐器走向世界、世界同行了解中国打造全新发展格局下的业界首选商贸平台。

新格局、新发展， Music China 2021引领行业发展先机

2021年是十四五规划开局之年，伴随着“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局的指导思想与“加大国内市场”的经济社会发展目标的提出，中国乐器产业也将逐步重构疫情之后的全新发展格局。

上海国际乐器展率行业之先，立足全新发展起点，2020年作为后疫情时代首个国际化专业商贸乐器展，推出十大展馆展览面积，助力乐器行业洞悉国际市场风云变幻，率先布局国内阵地。2021年上海国际乐器展蓄力待发，再度升级，115,000平方米超大展览规模，引领全球乐器企业大举开拓国内市场沃土，抢占行业发展先机。截至目前，珠江、敦煌、星海、凤灵、柏斯、海伦、超拨、金音、河合、先锋、卡西欧、施坦威、雅马哈、贝希斯坦、Fender 、GEWA、LAVA、Gibson等众多国内外知名企业均已确认参展，将携新品精品集中亮相。赋能双循环，逆势开新局，即将到来的2021上海国际乐器展不仅是一台集行业商贸、新品首发、教育普及、文化演绎、资讯发布为一体的业界品牌展，更将助力广大乐器企业前瞻新趋势、紧握新机遇，打开新起点上的全新格局。

数字化、信息化， Music China 2021精准捕捉全球专业买家

展会除了为广大展商打造为期四天的展示平台，更依托近二十年潜心积累的庞大数据库资源，精准织就覆盖全球范围的专业买家网络，并立足愈加多元的媒体环境与万物互联的新格局，重新布局系统化的媒体资源网络，为展商全方位锁定目标买家。

经过二十年潜心积淀，上海乐器展已经拥有500，000+有效数据，覆盖全国31个省级行政单位，1700+国际化全球宣传网络，深耕海内外市场。70+专业媒体深入报道，展会讯息和展商动态直达行业菁英群体。同时携手近100家海内外行业协会/团体通力合作，一对一定向邀约核心买家群体来到展会现场。

今年，展会更强势结合传统主流媒体与新媒体，打造多元化媒体矩阵，加倍放大展会宣传效果。主流媒体全程宣传造势、1800+次的信息发布、100万+的覆盖人群，提高展会曝光率。自媒体精准营销，官网、微信、微博、展讯等覆盖近500,000粉丝，直达细分市场；展期内自媒体平台在线直播现场活动，新品首发访谈观看人次近100,000；100+微信大号、业内红人与主流APP合作，同期活动直播在线观看人次直逼2，000，000。全面入驻抖音、快手、bilibili、西瓜四大视频平台，多点布阵、多维映射的推广网络为品牌宣传、产品展示、技术发布提供立体化宣传渠道。

与此同时，为更好应对全球疫情对海外市场造成的不确定性，2021上海国际乐器展将在2020年数字会展技术的首轮变革基础上继续开拓运营，通过深挖客户需求，增强线上、线下展的粘性，逐步形成线上线下有机融合的会展模式，通过云看展、云观展、云洽谈等多种形式，实现疫情防控常态化下的传统展会数字化转型，无限延伸海内外企业参展效果，辐射全球买家网络。

超精准、最高效， Music China 2021为国内市场开疆拓土

面对国内市场正在逐渐涌现的巨大潜力，上海乐器展立行业之先，于2020年首推国内买家邀约计划，旨在实现国内音乐消费市场供方与核心买家之间的精准对接，助力广大参展企业拓宽合作渠道，抢占市场商机。最终吸引到来自院校、乐团等高质量的专业买家团及VIP参观团近40家，悉数莅临现场进行商贸对接与交流。2021上海国际乐器展将更高效利用展会多年积累的数据资源与系统化的媒体网络，大力拓宽邀约范围与宣传力度，着重增强针对中小学校乐团的邀请力度，并通过线上展厅不间断公布买团采购需求，广大展商通过官方微信小程序即可获知需求并一键报名，与客户取得即时联系，更可通过展会系列配套服务相约现场，实现现场互动与贸易洽谈，在Music China为进军国内买家市场开疆拓土。

多元化、艺术性， Music China 2021 打造音乐文化饕餮大餐

植根行业发展的商贸配套活动、普及音乐人口的教育系列活动，推动音乐文化交流的文化系列活动，上海国际乐器展不仅仅是企业风貌、产品展示、品牌宣传的集中体现，更是专业性、前瞻性与艺术性并存的音乐文化分享平台。2021年正值Music China 20周年纪念之际，更是建党百年之历史时刻，上海国际乐器展站在历史的交汇点，将倾力呈现系列同期主题活动，回顾二十年奋斗征程，同时重磅推出“国潮”主题系列活动，全方位、多角度展现中国制造的品牌势能和企业实力，建立新时代的音乐文化自信，共同献礼建党百年辉煌。

科技引领前沿趋势，创新助力产业破局

行业先锋的科创平台，全球乐器的首发阵地，2021全球业界新品首发活动已再次拉响集结号，面向全体展商甄选而出年度首发新品，现场展示、媒体专访、行业测评、新品路演、线上直播，多维度、全方位的推广宣传，强势曝光企业新品，推动业界技术革新大步前进。

业界精英分享行业洞见，高效聚焦市场脉动

与此同时，一年一度的行业论坛与经销商培训课程将依旧作为最受欢迎的经典活动之一，为广大乐器行业从业者打造尽览国际市场风云的前瞻资讯平台与解密琴行发展良策的商贸实战课堂。技术交流与应用讲座也将继续为专业技术人士搭建聚焦技术升级、学习交流探讨的专业成长平台。

助力音乐教育普及，音乐走进千家万户

2021年两会的召开再度将美育教育推上舆论高峰与社会发展的重要阶段目标，音乐艺术教育从专业者的课堂走进千家万户的日常，作为音乐教育普及工作的积极践行者，上海国际乐器展再度打造教育大师班与音乐分享课，邀请一线名师传道受业，知名品牌亲授教学模式，共探音教行业未来。

荟萃中外琴韵，勾勒音乐艺术之美

群星荟萃的当代人文会客厅 — 名家讲坛将继续扮演文化传播者的重要角色，今年仍将邀请活跃在艺术界的知名演奏家、教育家以论坛、沙龙、演奏的形式亲临现场，与音乐爱好者们展开对话。同时上海国际乐器展今年将持续关注电子音乐发展，近年来相继推出的各项活动颇受业界好评，今年更将以电子音乐科技周的整体概念全新登场，MIDI论坛、Music Lab、IEMC国际电子音乐大赛、未来音乐节展演，一众活动覆盖技术交流、互动体验、专业竞技和动感演绎，打造超立体的电子音乐酷炫舞台。

携手同行二十载，共鉴行业奋斗路

2021年上海国际乐器展即将迎来20周年纪念日，系列纪念活动将陆续推出，回望展会二十年发展征程，20周年宣传记录片、线下回顾展与全行业一同回首砥砺前行的廿年风雨；20周年纪念周边与元素设计将全面公布，并通过一系列线上互动活动、展会现场快闪店与大众见面；与此同时，纪念音乐会、答谢晚宴也将一并推出，感恩与Music China携手耕耘20年的广大支持者。

献礼建党百年史，鉴照未来奋进路

作为中国乐器产业腾飞的亲历者与见证者，上海国际乐器展也将以乐器产业百年成就为切口开展一系列回顾活动：中国乐器产业历史图片展将回顾乐器行业发展历程中的重大历史事件，传承红色记忆；百年二胡展呈现传统民族乐器二胡的形制变迁与其音乐文化的传承普及。回望来时奋斗史，鉴照未来奋进路，上海国际乐器展将倾情打造文化献礼，感恩新时代巨变。

砥砺前行二十载，上海国际乐器展即将在金秋十月再度携手广大业界同仁，共同开启行业发展的全新里程，2021年10月13日-16日，上海新国际博览中心，期待与您共赴年度盛会，奏响新时代的完美旋律。

2021中国（上海）国际乐器展览会将于10月扬帆起航 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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