携程:与金茂酒店展开战略合作 打造酒店业新生态

【品橙旅游】2021年6月27-29日，第三届金茂酒店文化周暨金茂酒店品牌发布会在三亚成功举行，正式发布金茂酒店五大自有品牌。同时本次发布会上，携程集团与中国金茂（集团）有限公司（以下简称金茂酒店）签订了战略合作协议。根据协议，双方将在品牌营销、会员合作等各方面开展紧密合作，有效助力双方在现有市场基础上进一步扩大业务范畴及影响力，共同推动中国酒店行业高质量发展。 携程集团、金茂酒店签约仪式现场 携程集团高级副总裁兼大住宿CEO陈瑞亮先生 中国金茂控股集团有限公司副总裁、金茂（中国）酒店投资管理有限公司总经理，唐咏先生 携程集团在全球拥有数亿会员，聚合了全球优质的旅游产品及旅游服务，拥有会员、流量、技术、产品、营销、宣传等多项资源优势。金茂酒店是中国中化旗下中国金茂的全资子公司，主要从事高端商业不动产的运营，致力于在核心城市精选地段运营地标性和精品特色的高级酒店、公寓及旅游等项目，目前金茂酒店正在向轻资产管理转型。双方积极发挥各自优势，通过多维度的创新合作模式，在多个方面展开深度合作。 作为合作重点，携程旅游营销枢纽的战略载体，“星球号”将成为双方日后合作的重要板块。金茂酒店旗下酒店可入…