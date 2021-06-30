斯德哥尔摩2021年6月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 温瑞通，医药航空运输安全冷链解决方案的全球市场领导者，今天宣布中华航空已批准温瑞通新品集装箱 Releye® RLP 在其飞机上使用。获此批准后，中华航空现在可以在其覆盖全球超过115个机场的整个网络上运输 Releye® RLP，从而提高满足温控和全连接的航空货运标准化集装设备解决方案需求的能力。

温瑞通Releye® RLP 是 LD11 尺寸的温控集装箱，采用独特的气流技术，可在飞机货舱内实现最大的温度稳定性。RLP 尺寸适合 3个欧标托盘（或 2 个美标托盘），并填补了较大的RAP 集装箱尺寸和较小的 RKN 集装箱尺寸之间的战略空白，通过根据装运量混合和匹配尺寸来提高效率。Releye® RLP 使用可充电电池为其电加热和压缩机冷却系统供电，一次充电可为其系统供电超过170 小时。

凭借其独特的功能组合，Releye® RLP 为安全冷链解决方案设定了新标准，将创新的温控空运集装箱推向市场，具有革新性的使用空间、行业领先的自主性和完全集成的实时监控。

温瑞通航空全球大客户负责人 Don Harrison 表示：“我很高兴欢迎中华航空成为我们最新创新产品 — 全新温瑞通Releye® RLP 集装箱的承运人。”他继续说道：“Releye® RLP 是华航‘Pharma 1’服务供应能力的重要补充，为需要最严格温度控制主动集装箱解决方案的医药产品提供优质服务。”

“我们很高兴看到新的温瑞通Releye® RLP 集装箱面世，”华航货运销售管理部总经理陶健诚说。他继续道：“华航能够为我们的客户提供更多的关于医疗保健或敏感产品运输的选择方案。基于华航可靠的操作流程，以及Releye® RLP集装箱的卓越性能，托运人可以放心地将货物交给华航。Releye® RLP可以引领医药空运安全冷链行业走向一个全新的里程碑。”

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温瑞通欢迎中华航空成为最新批准承运新品集装箱Releye® RLP的航空公司 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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