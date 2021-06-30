加州棕榈泉2021年6月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 当地时间6月27日晚上8点，北美最大的短片电影节棕榈泉国际短片节评选结果在美国加利福尼亚州棕榈泉正式揭晓。由绘王 (HUION) 赞助支持、联合制作的独立动画短片《河岸》(Step into the River) 突出重围，摘获本次电影节动画短片竞赛单元最佳动画奖，并获得了年度奥斯卡奖最佳短片奖提名资格。

这是继2020年芝加哥国际电影节斩获银雨果奖后，《河岸》再一次登上国际大舞台，无数个日夜的灵感碰撞，在这一刻都化成了璀璨的光影，照亮了梦想，也唤醒了数字绘画的力量。

动画短片《河岸》折射的意义深远，通过小女孩的视角记录了深沉的时代侧影。创作之处，马维佳导演力求每一个画面都能在视觉和立意上引发深刻的共鸣和冲击，不断地去打磨镜头语言，但独立动画的制作动辄需要几十万张的画稿支撑，这意味着从立项到完成，《河岸》的创作将会面对非常庞大工作量。

作为联合制作方，绘王为主创团队提供了手眼合一的专业数位屏 — Kamvas Pro 22 (2019) 和 Kamvas Pro 16 Premium，让他们从复杂、重复的工作解放出来，通过专业的工具进行高效创作，绘出更有温度的色彩，传递富有生命力和感染力的画面。

每一个如同《河岸》一般优秀的作品背后，都背负着不曾想象的艰辛。绘王始终相信专业的成事者不该被现实阻碍，为此，绘王不断探索艺术创作与科技的更高融合，以无限接近真实的数字绘画产品呼应创作者们的灵感蛰伏，打破科技与美学的壁垒，为创作加速。绘王致力于为不同领域的创作者们包括CG动画、数字电影、平面设计、工业设计、建筑设计等提供更好的生产力工具，以还原真实的笔触连结他们的每一次灵感表达，为创作赋能，也为数字艺术创意产业发展贡献一份应有的力量。

想要了解绘王产品的更多信息，请访问绘王官网www.huion.com

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角逐奥斯卡，绘王联合制作《河岸》获棕榈泉国际短片电影节最佳动画奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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