广东佛山2021年6月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月24日， 商业空间产经研究媒体 — 迈点网在上海举办的“2021中国旅游住宿业MBI颁奖盛典暨高峰论坛”上揭晓备受瞩目的“2020中国旅游住宿业MB影响力品牌”榜单，凤悦酒店及度假村旗下品牌 — “碧桂园凤凰”再次荣获“国内高端酒店MBI影响力品牌奖”，连续五年斩获该项行业殊荣。



颁奖现场

“中国旅游住宿业MB影响力品牌”依据商业空间资产战略研究咨询机构 — 迈点研究院对行业全网数据监测和品牌动态指数分析，从媒体指数、运营指数、搜索指数、舆情指数4个维度对品牌影响力及品牌价值进行综合考核，是目前酒店行业最具影响力的品牌类奖项。凭借2020年出色的品牌运营和全年在媒体指数、运营指数、搜索指数、舆情指数4个维度的亮丽表现，“碧桂园凤凰”再次荣登国内十大高端酒店品牌影响力排行榜，再一次彰显业界对碧桂园凤凰酒店品牌价值和影响力的充分肯定。



荣誉奖牌

自2000年第一家碧桂园凤凰酒店在广东佛山开业以来，碧桂园凤凰品牌用20载稳健务实的步伐，在酒店行业书写了传奇。截止2021年6月，碧桂园凤凰品牌已覆盖广东、湖南、湖北、安徽、江苏、辽宁、内蒙古、重庆、天津、海南、山东等国内多个省市以及马来西亚。凭借迅猛发展的规模和精细化的管理，碧桂园凤凰品牌载誉无数，除了数度蝉联迈点“国内高端酒店MBI影响力品牌奖”外，更连续三年蝉联中国饭店协会“中国连锁酒店豪华品牌规模”第一名，在中国酒店行业中擎起民族品牌的旗帜。

碧桂园凤凰凭借自身稳健的发展与品牌影响力已成为国内高端酒店品牌的佼佼者，未来将继续在产品打造、服务品质、品牌营销等方面持续发力，为中国酒店的品牌塑造及价值打造进行持续探索。

碧桂园凤凰酒店蝉联国内高端酒店十大影响力品牌 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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