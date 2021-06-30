西安2021年6月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 随着《防范和处置非法集资条例》的出台，非法集资综合治理格局正在形成，人民群众的合法权益将得到进一步保障。平安人寿陕西分公司始终将宣传防范非法集资作为一项重要工作，积极配合行业发展，用实际行动防范非法集资活动，守护群众财产安全，践行“有温度的保险”理念。

6月16日，平安人寿陕西分公司榆林中心支公司在中国平安驻陕统管党委组织下的“乡村振兴、健康下乡”公益捐赠活动中，开设了一堂生动的金融安全普及课，向参加活动的佳县店镇乔家枣坪村老区民众宣传防范非法集资的知识，致力保障广大村民，尤其是老年人的资金安全。

活动当天，榆林中心支公司的员工们早早准备好防范非法集资基础知识手册，用通俗易懂的语言向村民们详细讲解了非法集资常见的表现形式，尤其是养老领域的非法集资四种表现形式，以及非法集资的隐蔽性、欺骗性、风险性和社会危害性特点，引导群众树立正确的理财观念，切实增强风险防范意识。

由于村子里大多为老年人，榆林中心支公司在向村民发放宣传折页时，用形象生动案例告诉村民，不要相信“天上掉馅饼”、“一夜变富翁”的致富神话，也要警惕身边人利用亲情诱骗。尤其要保护好辛苦劳动收入，不要轻信任何保本高收益的金融产品宣传。村民们热情参与，踊跃提出心中疑惑。

近年来，非法集资呈现出向农村等不发达地区扩散的趋势，往往欠发达地区民众对于资金安全风险未具备警惕意识，更容易受到形式多样的非法集资宣传活动诱骗。稍有不慎，整个家庭就要承受不小经济损失。

非法集资活动多发的当下，平安人寿陕西分公司一直关注消费者金融知识宣传教育工作，本月举办多场次、针对性宣传活动，与民众一起，筑牢金融安全保护网；并鼓励大家敢于和非法金融行为斗争，积极举报非法集资活动，号召民众用实际行动参与到防范非法集资的活动中来。

平安人寿陕西分公司防范非法集资宣传系列活动走进佳县老区 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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