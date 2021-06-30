高力国际携手天坞国际，全球视角助力中国影视地产高质发展

上海2021年6月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月15日，高力国际“全球视角·影视地产运营合作”发布会圆满举行，《全球视角下中国影视地产发展机遇》白皮书同场重磅推出。高力国际中国区董事总经理邓懿君女士表示：“中国影视产业呈爆发式增长，目前中国已一跃超越美国，成为了全球最大的电影市场，我们因此备受鼓舞。高力国际将发挥自身优势，与不同机构展开深入合作，持续深耕影视地产板块，领跑业界，为中国影视产业高质量发展提供强劲助力”。

强强联手 推动中国影视产业发展

发布会当日，高力国际中国区董事总经理邓懿君女士与天坞国际文化传媒有限公司董事、穆勒国际控股董事长、穆勒电影与电视教育基金会主席田爱中先生共同按下按钮，礼花绽放，双方紧密的合作由此开启。现场，围绕“中国影视地产现状、机遇和‘野望’”这一主题还展开了圆桌论坛，影视制片人、泰海影业文化传播有限公司董事长岳从军，北京星光文创文化产业发展有限公司董事长陈明，浦东国际影视产业园共享空间负责人、上海鸣锣影视科技有限公司董事长江传荣，容德文化传媒集团副总裁赵子琦等多位行业大佬应邀参与，发表独到见解、畅聊行业前沿理念，为中国影视地产的发展方向提供了发展方向与前瞻思考。

高力国际是一家领先的多元化专业服务和投资管理公司，凭借在67个国家建立的运营网络，超过15000位专业人员紧密合作，为房地产用户、业主和投资者提供专家意见。文旅和消费运营作为高力国际的新兴重点业务，将以空间为载体、以品牌为依托、以营销推广为核心，以内容创意生产为亮点，以大数据为辅助，打造业内首创全链条式大消费内容运营服务，借此平台提供文旅地产发展专业服务，助力客户加速成功。

天坞国际则致力于“把影视基地的规范化引进中国，为中国影视的产业化奠定基础”，由电影和电视决策者、制片人、投资者、影视基地所有者、金融机构、开发商和公共实体等行业领先的专业人士，将独到的影视专业知识与全球资源相结合，整合业内资源，为客户提供全方位的影视基地管理和运营相关服务。

高力国际与天坞国际此次合作，正是基于对中国影视产业发展的共同认知与愿景，通过双方丰富的行业经验及资源，为行业客户提供包括前期项目咨询、建设期咨询管理、项目运营管理及项目资本化运作等全周期一站式服务，推动中国影视地产规范化发展，助力提高中国影视产业高质量发展。

《全球视角下中国影视地产发展机遇》白皮书发布 探寻行业破局之道

2019年，全球电影票房达422亿美元，创下历史新高，其中中国票房占比全球近四分之一，仅次于北美，跻身全球电影业的两大领跑者之一。而2020年新冠疫情的爆发，致使全球电影产业均受到了巨大的打击，电影票房收入大幅下降，全球电影票房总额仅122亿美元，而作为全球经济复苏最早、最快的国家，中国电影票房弯道超车，以204亿人民币首次超越北美，成为全球第一大电影市场。危中生机，中国的影视产业也迎来新的发展机遇。

《全球视角下中国影视地产发展机遇》白皮书通过对全球影视产业发展趋势、尤其是已趋成熟的欧美影视地产发展的研究，将其与中国影视地产发展现状进行对比分析，旨在为中国影视产业的转型发展提供破局之道。

全球影视产业和影视地产趋势

影视产业链包括了上游的内容创作、影视设备制造，中游的制作、发行放映和展示传播环节，下游衍生的文创和休闲体验，并通过金融投资、专业技术服务和商贸服务等相关配套环节的支撑，形成完善的影视产业链。

伴随影视产业的发展，全球影视呈现三大趋势：渠道数字化、载体差异化、形式体验化。为顺应影视产业的趋势，影视地产的模式迎来了迭代变化，由1.0制片厂的自用拍摄地向2.0主题公园和聚集影视产业链上下游与专业服务的产业中心、带动区域整体发展的多元产业发展3.0模式、注重产业功能专业化与消费体验的4.0模式逐步转变。同时，渠道的转变也加速了影视产品、受众和拍摄场景的改变，进而带来了影视地产载体与配套服务的变化。



邓懿君女士发表精彩观点

中国影视产业：加速迈入数字化时代

不可否认，疫情改变了行业生态。白皮书指出，中国的传统影视面临转型发展期，新兴影视产业蓬勃发展，中国影视产业正加速迈入数字化时代，在后疫情时代的这一新发展新格局下，中国影视产业数字化未来将在精细化、体验化方向进一步发展。但与此同时，中国影视产业工业化发展却还有较大提升空间。

以全球影视最为发达的欧美地区为例，影视工业化高度成熟，制作效率、流程管理、投融资、保障机制完善。尤其是影视基地在欧美已成为成熟资产，项目收益稳定，过先进化设施、流程化管理、标准化服务，实现影棚的高规格建设与运营，并以办公、商业、配套等综合物业收益拉动项目收益表现，形成投融管退的机制。

而中国现有影视基地却大多仍处于以旅游景点为基础的、具有观光功能的影视外景拍摄基地，即“影视拍摄+文化旅游”模式，面临数量庞大、形式类似、功能雷同、设施质量一般、专业化运营不足、影视制作工业化不足等问题；少数以影视生产为主的也无法形成规模效应。

美国电影市场规模接近中国，但凭借制作流程高度工作化，基础设施和服务形成独立产业体系，造就其高品质内容与引领地位，这一案例对中国影视产业工业化发展有颇多参考之处，中国影视产业也亟需通过技术产业双重推动，向工业化、虚拟化方向加速转型发展。

中国影视产业地产化发展

近年来，中国掀起影视城投资兴建热潮，中国未来将有数百个影视基地与园区项目入市，但目前实际实现盈利的影视基地仅5%；同时，以住宅平衡现金流的传统产业地产模式在住宅限价、限购的情况下也难以为继。面对这一现状，白皮书提出，应当加快影视产业地产化发展，通过融资、定位、设计、建设、招商、运营支撑影视产业发展，寻找破局之道。

影视地产，根据不同的产业环节与功能，对应不同的载体类型，涵盖了商业地产、工业地产、旅游地产等多种类型。

未来，中国影视基地的建设将根据影棚的不同定位，实现更精准的交通动线、基础设施、配套设施等建设，并遵循安全、可控、效率、细节四大原则，实现高标准的管理与服务。盈利模式也将由传统的拍摄服务、影视投资、影视旅游、住宅销售、政府补贴等类型向非住宅多元化物业租售收益、专业化影棚租金叠加服务收益、政府奖励企业落户投资等类型转变。

投资回收和资本退出方面，将通过企业股权或项目股权与基金合作，实现私募融资；同时，随着中国基础设施公募基金的推动，在未来或将有机会实现影视载体与设施REITs发展。

总体来说，影视产业地产化发展应跟随房地产投融资和收益逻辑，以“租金+服务收益”的叠加实现项目长久经营；硬件载体方面，在大型基地的发展基础上，顺应影视发展趋势，推动小型影视园区的发展，并以办公、商业等综合物业，拉动整体租金收益；此外，还需为影视产业提供标准化服务体系与数字化流程管理，如提供基础于摄影棚的叠加服务、外景服务体系等；最终以影视基地带动区域周边配套设施在流程、接待上向专业化发展，形成区域影视生态。

《全球视角下中国影视地产发展机遇》白皮书认为，未来，中国影视地产的主要投资机遇将向一线和二线城市、产业地产流动性佳的城市，与30万平方米以下的综合型园区、小型专业化园区倾斜。对于非一二线城市而言，由于交通、经济、基础设施等多种因素限制，投资建设大规模影棚与外景基地需谨慎，建议可利用美丽乡村、乡村振兴等发展机遇，积极发展外景拍摄服务。

高力国际携手天坞国际，全球视角助力中国影视地产高质发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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