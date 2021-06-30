北京2021年6月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年6月20日，创业酵母创始人、酵母咨询创始人、知名组织创新专家、前阿里巴巴集团组织发展专家张丽俊老师在“张丽俊”个人公众号中分享了关于员工管理的话题。针对“员工执行力、过程追踪”等管理痛点，深度剖析并讲解相应的落地方法。

员工没有执行力，极有可能是管理者没有追过程。执行力不是靠嘴巴去传递的，核心是建立一套自上而下的追踪系统。那么，具体该怎么追？

人们常说：三分战略，七分执行。

执行是非常重要的，如果没有执行，战略再好都没有用。任何伟大远见的决策，都需要强有力的执行。强大的执行力，甚至有可能挽救非常失败的战略。正是因为执行力的重要性，企业都希望员工能有超强的执行力，但往往很难做到这一点。

经常有管理者抱怨：“为什么我的团队执行力这么差？为什么不抽鞭子，他们就不动？”

事实上，个别员工执行力差是能力的问题，但公司整体执行力差，则是管理的问题。

如果一个人做事动作快，只能叫做执行。而一个公司同进退，这才是了不起的执行力，这也正是企业所需要的。当公司人数越来越多的时候，管理越来越鞭长莫及的时候，如何保证自上而下的执行力？

执行力不是靠嘴巴去传递的，核心是建立一套自上而下的追踪系统。

那么具体该怎么追？其实有五步。

第一，追结果。

首先每件事追下去，要追结果。强调执行力的背后就是要拿到结果，没有苦劳，只有功劳。如果没有结果，就算是他加班到晚上11点、12点都没有用。

第二，追业务流程。

什么叫流程呢？业务流程是业务执行过程中，保障落地的轨道。

在做业务过程的时候，要保证在执行的过程中不出轨、不跑偏。要保证员工走在正确的路上，这就是业务流程的核心。

第三，追业务流程中的关键动作和关键指标。

最关键的流程是由一个一个关键节点组成的，关键节点里面最重要的是关键指标。什么叫关键指标？就是KPI。

在这里要明确3个点：

KPI不等于目标； KPI不一定是数据； KPI不是全部，无法指导员工的工作习惯。一般来讲，一个管理者去抓KPI，也就是抓最重要的关键指标的过程。指标尽量不要超过三个，因为超过三个你是抓不到的。

第四，必须有管理报表和系统。

人是会骗人的，但数据是不会骗人的。企业既要有结果报表，也要有过程报表。有了管理报表后，要进行研究和分析。比如是周报表，则可以通过数据分析看到危机，也能看到下周做起来的机会。

第五，建立review制度。

通过这一系列动作，大家就可以得到非常多的数据，管理者要定期帮助下属进行复盘优化。看看工作的进度，看看工作的结果，并对其进行评估，从而分析出原因。如果目标没有完成，分析原因是什么，是业务流程没有做到位？还是没有做好关键指标？目标超额完成了，原因又是什么？

通过复盘，帮助他提炼出经验，为完成下一个阶段的目标提供有价值的参考，提高持续获得成功的概率，避免盲目性的努力。

综上，很多时候员工没有执行力，是管理者不能躬身入局，没有追员工过程。

那么大家是合格的管理者吗？有没有追员工的过程？在创业酵母蹲马步管理工坊当中，张丽俊老师就讲到过：过程至关重要，当过程做好了，结果也会自然而然地呈现。而在管理工坊当中，还有更多的工具，在业务体系上，可以让你更系统地定目标、追过程、拿结果。此外还有大量的训练，帮助你提高管理段位，成为能带领团队拿到结果、不断取得胜利的管理者。

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创业酵母张丽俊：员工执行力差，很可能是没追过程 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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