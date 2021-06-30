生态新革 丽聚全球 中国时尚合成革创新峰会太火鸟展区人气满满

北京2021年6月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月25日，“生态新革 丽聚全球”中国时尚合成革创新峰会暨2022全球流行趋势发布活动在丽水举办，来自全球的产业知名企业、产业链上下游共建单位以及高校、研究院等280余人，在这里分享观点、激发思考、建立合作，寻找新时代环境下合成革产业的发展未来。



生态新革 丽聚全球|中国时尚合成革创新峰会太火鸟展区人气爆棚

活动现场，中国时尚数智中心W-WORLD全球品牌首次揭开面纱，中国轻工业联合会党委常委、副会长李玉中、丽水市委副书记、市长吴晓东及丽水经济技术开发区党工委书记、管委会主任刘志伟一行莅临中国时尚合成革创新峰会太火鸟展区参观指导，肯定了品牌设计、产品创新和渠道能够为合成革行业提质增效，带动产业转型升级。



生态新革 丽聚全球|中国时尚合成革创新峰会太火鸟展区人气爆棚

“丽水合成革产业已进入到一个急需提档升级、提升附加值的时代。价值如何创造，产业何以再攀新高，这不仅是企业的迫切需求，更是地方政府的职责使命。”经开区经贸局局长陈凤鸣表示，除了品质根基、品牌效益，设计的融入是最“硬核”的，这就是时尚对合成革的赋能。



生态新革 丽聚全球|中国时尚合成革创新峰会太火鸟展区人气爆棚

皮革家饰凭借“卖萌”一路出圈

传达可持续绿色环保理念

以萌趣质感动物造型在家居界圈粉无数

选用优质环保的合成革作为材料

设计师通过这种方式传达热爱自然的理念，提醒人们关注环保。

被吴晓东市长和刘志伟书记点赞的斗牛犬皮革充电宝

材料与科技碰撞出火花

太火鸟孵化培育网红爆款创新产品

将传统家居与电子消费巧妙融为一体

凭借小巧造型及创意理念一路出圈

成为年轻时尚青年们出街必备单品

LINE FRIENDS萌系车载垃圾桶

“时尚+文化+设计”相结合

时尚IP联名款衍生品

创意文化与创新设计相融合

百变出行 成为当下潮流趋势

6月26日上午，太火鸟在开发区和市级政府相关部门、行业协会的指导下带领材料平台代表赴昶丰、闽锋、繁盛等几家头部合成革生产企业实地走访调研，从设计创新、品牌升级、渠道对接等方面深入沟通，不断推进合成革产业发展和品牌升级。

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