武汉2021年6月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 万豪旅享家(Marriott Bonvoy)旗下精选服务品牌福朋喜来登酒店今日宣布武汉江夏联投福朋喜来登酒店正式开业。酒店位于飞速发展的武汉江夏区，毗邻汤逊湖，尽享优美自然风光和人文底蕴，旅游资源密集。武汉江夏联投福朋喜来登酒店凭借品牌经典简约的设计、现代舒适的体验和真诚热情的服务，满足当今独立旅行者切实所需。为他们营造轻松自在的旅居体验。



武汉江夏联投福朋喜来登酒店外景效果图

“我们非常高兴迎来武汉江夏联投福朋喜来登酒店的开业，这将是万豪国际在武汉运营的第八家酒店，也表明了万豪国际在华中地区不断拓展的信心。”万豪国际集团大中华区总裁李雨生（Henry Lee）先生表示，“武汉江夏联投福朋喜来登酒店将以品牌特色的经典设计和舒适氛围，成为休闲和商务旅客的又一个理想住宿选择。”

秉承为当今独立旅行者提供舒适入住体验的承诺，酒店拥有300间配备现代化设施的客房和套房，每间客房均可俯瞰优美的江夏城景或湖景，并配备了福朋舒适之床，免费WIFI、灵活的工作空间和宽敞的淋浴间，其中现代化家具及靠窗的休闲沙发为客人的入住体验增添舒适和自在，并满足宾客的多元化需求。

酒店为宾客提供不同风格的休闲用餐体验。品牌标志性的宜客乐（The Eatery）全日制餐厅为宾客精选全球美食和当地特色风味。宾客可零点也可尽情享用每日主题自助晚餐。聚味（China Spice）中餐厅主理粤菜及当地特色菜肴，设有10间包厢，是家庭聚会亦或商务宴请的理想选择。大堂酒廊供应品牌特色的“醇饮优选”计划提供的当地啤酒及国际品牌佳饮和小食，宾客可于此享受繁忙的一天后的轻松与惬意。

酒店配套1,468平方米灵活的会议和活动空间，适宜举行不同规模和主题的公司会议、婚宴和休闲聚会。其中包括1间层高7米，面积为680平米无柱式大宴会厅，配备416平米宴会前厅，可容纳870人。此外，还有8个多功能厅及会议室满足更多活动需求。所有的多功能厅和会议室均配备了先进的视听设备，热情专业的宴会服务团队将确保每一个细节执行。

“武汉是华中地区重要的经济中心和交通枢纽，同时也是一座有着丰富的文化底蕴和自然景观的历史名城。”武汉江夏联投福朋喜来登酒店总经理陈晋东先生表示，“我们很高兴迎来了武汉江夏联投福朋喜来登酒店的开业，期待有更多的客人前来探索江夏。我们将致力于通过现代化设施、标志性的品牌项目与优质贴心的服务，为宾客带去舒适难忘的旅居体验。”

如需了解更多信息或预订，请浏览酒店官网：marriott.com/wuhfp 或拨打86 27 8165 8888。

关于福朋喜来登酒店

万豪国际集团旗下的福朋喜来登在全球超过45个国家和地区设有295家酒店。福朋喜来登酒店重新定义旅行，通过永恒经典与现代细节的水乳交融、舒适的设施以及真诚的服务满足世界各地旅行者的切实所需。福朋喜来登酒店的足迹遍布于世界各大都市、机场、海滩及城市周边。每家福朋喜来登友好、真诚的服务都让宾客感到轻松与舒适，令他们享受熟悉的环境，沉浸于当地的真实氛围之中。同时，宾客可以尽享福朋喜来登品牌特色的“醇饮优选”计划及户外烧烤，并观看体育赛事。福朋喜来登酒店是万豪国际集团旗下全球旅行计划 — “万豪旅享家”（Marriott Bonvoy ）的参与品牌。通过“万豪旅享家”旅行计划，会员可体验到万豪国际在全球范围内庞大的酒店阵容，兑换“万豪旅享家专属时刻”的会员专属体验，获取丰厚的会员礼遇，如免费住宿及尊贵会员礼遇等。免费注册成为会员，或者垂询更多信息，请访问marriottbonvoy.cn。更多详情，请浏览福朋喜来登酒店官网。

关于万豪国际集团

万豪国际（纳斯达克股票代码：MAR）集团总部位于美国马里兰州贝塞斯达，在133个国家和地区拥有超过7,600家酒店，包括直接经营酒店、特许经营酒店和授权分时度假酒店，并拥有30个酒店品牌。万豪国际集团运营屡获殊荣的旅行计划 — 万豪旅享家（Marriott Bonvoy ）。垂询更多信息，请访问官网www.marriott.com.cn。如需随时掌握万豪国际最新动态，可访问网上新闻中心www.marriottnewscenter.com。

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福朋品牌亮相武汉，武汉江夏联投福朋喜来登酒店揭幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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