7月惊为仙境的25个地方 看到第5个就忍不住出发仙境旅行美景_新浪时尚_新浪网

原标题：7月，惊为仙境的25个地方，看到第5个就忍不住想出发 作者：环球旅行 七月，是一年中最蓬勃的时刻，万物变得活跃起来。茂密的树木、绚烂的花朵、活泼的动物，连天空和云朵都变得更加纯粹。 此时，一幅又一幅的美丽画卷，展开在大地上。 如果你想看七月的风景，那一定不能错过下面的25个地方。有静谧的、绚丽的，也有纯净的、斑斓的，每一个都如人间仙境般。在阳光的渲染下，每一处景色都温柔了时光、惊艳了双眸。 01 去阿尔山 赏尽静谧森林的无限风光 每到七月，阿尔山的森林就披上了一层翠绿色的外衣，漫山遍野的树木向阳生长。 溪水从林间穿过，偶尔一两声鸟鸣传出，仿佛一个静谧的世外桃源。 02 去木兰围场 探寻曾经壮观的皇家猎苑 每到七月，便是木兰围场最美的时刻，这里青山环绕、树木繁盛、绿草如茵，既有南方的优雅秀丽，又有北方的粗犷壮阔。来到这里，你能看见马儿自由奔跑，也能看见错落有致的蒙古包，美丽又有趣。 03 去赛里木湖 看天光云影下的湛蓝湖水 七月的赛里木湖，早已恢复了生机勃勃的状态，百草丰茂、野花摇曳、天光云影。这时候来到湖旁，大片的蓝色、绿色、白色，让双眸都惊艳了。 04 去稻城亚丁