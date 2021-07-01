中国人出境热，到澳门体验舌尖上的“全球”旅行

【品橙旅游】身为世界旅游休闲中心，澳门是中国内地游客少数可选的境外旅游地之一。“五一”期间，澳门酒店更开出天价，美高梅5456元/晚，巴黎人4469元/晚，相比淡季，价格翻了近十倍。 但旅游市场现状不能只看“五一”，仍未完全受控的香港、台湾疫情和新爆发的广州疫情给澳门旅游市场带来了很大的不确定性。为满足游客消费需求，澳门选择大力完善当地文化旅游内涵，美食成为了连接内地游客与世界的不二之选。 新寻得的狂欢地，用美食开辟新路 “疫情控制后，对游客来说，澳门是目前唯一值得信赖的出境游目的地。昨天我出境时感到非常亲切，已经好久没有能够过海关了。”在澳门刚刚落幕的“旅行上的舌尖2021澳门论坛”上，携程CEO孙洁笑着表示。 作为集食、住、购、娱、会展等丰富旅游休闲元素于一体的世界级综合度假目的地，澳门早在2005年便获列入世界文化遗产名录，著名旅游景点大三巴、东望洋炮台都鲜活记录着澳门的历史。 在多个优惠政策的出台和推广活动加持下，澳门迅速知名的旅游目的地之一。携程数据显示，截至2021年4月8日，通过携程平台预订“五一”期间澳门旅游产品的订单总量较2019年已经实现两成的正增长，环比4月同期提…