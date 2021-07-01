拉萨至林芝、日喀则“复兴号”动车组全程禁烟

拉萨铁路公安处乘警支队民警在“复兴号”动车组开展值乘工作。胡传鑫 摄 自6月26日起，拉萨至林芝、日喀则“复兴号”动车组正式向广大旅客售票，成为广大群众出行的新选择。为了保证动车行驶安全，“复兴号”动车组全程禁烟。根据《铁路安全管理条例》规定，“在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域内吸烟”，将处500元以上2000元以下罚款。 自拉萨至林芝、日喀则“复兴号”动车组开通以来，选择乘坐动车的旅客非常多。为此，铁路警方提醒广大旅客，“复兴号”高原内电双源动车组运行速度快，车厢高度封闭，人员密集，在列车的任何部位都是禁止吸烟的。一旦吸烟将会触发烟雾警报装置，导致列车自动降速甚至紧急停车，严重影响列车运行安全。拉萨铁路公安处乘警支队支队长巴桑次仁告诉记者：“拉萨开往林芝市、日喀则市的动车上是全程禁止吸烟的，但还有部分群众不知道，希望大家都能够遵守，共同保障列车运行安全，有一个美好、愉快的旅程。” 记者了解到，我国的动车组和高铁都是全封闭式车厢，小小的一根烟，不但会影响到其他乘客的健康，还会对个人造成严重影响。如果因个人吸烟导致列车降速甚至紧急停车的，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二…