欧盟启用数字疫苗护照 出行“绿卡”能否助推旅游复苏？欧盟数字疫苗护照旅游_新浪科技_新浪网

7月1日起，欧盟将正式启用数字疫苗护照，迎来应对疫情之路上的又一大举措。旅客到机场后，只需打开手机，出示App版的数字疫苗护照，便可快速完成相关核验。数月来，欧盟一直忙于在成员国内推动这一“绿色通行证”，期望借此提升民众出国旅行的意愿和便利性，更是着眼于恢复因新冠疫情受挫的旅游业，助推经济复苏。 正式启用！刷手机就可通“检疫”关 7月1日起，欧盟将正式启用数字疫苗护照。欧盟统一规格的数字护照，又名“数字绿色证明”（Digital Green Certificate）。若旅客的新冠病毒筛检结果呈阴性、曾感染但恢复健康或已接种过疫苗即可使用该护照。 边境的检疫人员在扫描App显示的条形码时，马上可知道持有者的姓名、出生年月日、接种何种疫苗以及接种日期。 目前，数字疫苗护照的适用范围涵盖欧盟27个成员国、冰岛、挪威、瑞士、列支敦士登。 夏天是欧洲传统的旅游旺季，在被疫情“封锁”近两年后，许多民众等不及想出国旅行，德国至今已发出数千万张接种证明，民众可直接用手机扫描转换成全欧通行的数字疫苗护照。 欧盟表示，当前的欧盟数字疫苗护照有效期为12个月，从2021年7月1日正式启动之日算起。欧盟将该文…