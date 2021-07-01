丽水莲都区6.8亿元挂牌1宗未来社区试点项目 预计8月2日出让-房产频道-和讯网

半导体重拾雄风，库存周期上行中，股市仍有动力！查看>> 观点地产网讯： 6月30日，浙江省丽水莲都区挂牌1宗商住地，起价68000万元，起始楼面价2221元/平方米，预计8月2日出让。 据悉，莲都采桑社区地块，为丽水第二批未来社区试点项目之一，规划用地性质有城镇住宅、旅馆、商务金融、零售商业以及餐饮；总出让面积141022平方米，总建筑面积306100平方米。 其中，商业总建筑面积不大于58100平方米，占比19%；回迁安置住宅建筑面积不少于46200平方米；配建12班幼儿园（含教工宿舍）建筑面积不小于5200平方米。 观点地产新媒体获悉，该地块分为ABCD四个区块和公园绿地、道路用地。A、B区块为商住用地，总商业商务建筑面积不大于17200平方米，其中，零售商业建筑不大于6300平方米，餐饮建筑面积不大于6300平方米，商务金融建筑面积不大于5200平方米；C、D区块为商业用地，零售商业建筑不大于4500平方米，餐饮建筑面积不大于4500平方米，商务金融建筑面积不大于6500平方米，公寓（旅馆用地）建筑面积不大于27000平方米。 （责任编辑： HN666）