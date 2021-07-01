不敢带宝宝出门，不敢带宝宝去旅行？看完或许你能改变想法_旅游

夏天出门时，有一条家长要格外注意，婴儿推车或是汽车里的安全座椅上的塑料或金属部分在经过阳光暴晒后，会很烫，很容易烫伤宝宝。所以大人最好先摸摸这些物品的问题，在让宝宝使用。 此外，宝宝外出需要穿很多衣服吗？很多父母或是老一辈人会觉得宝宝穿的少，冷。但其实还是要根据天气，根据宝宝的体温来判断穿衣，最简单的方法是摸宝宝的后背或者后脑勺。 带宝宝出去旅游 几个月的宝宝能不能带出去旅游？一般来讲几个月的宝宝因为作息和抵抗力等等原因，不建议出远门，最好等到2岁以后在带宝宝出去旅游，不过当然也有迫不得已的情况。因此带宝宝出去旅游的注意事项父母们最好也要熟知。 1、带上必须品。奶瓶、奶粉、婴儿湿巾、奶瓶刷、玩具、雨伞、宝宝衣物、纸尿裤、体温计等等。 2、尽可能的根据宝宝的作息来安排时间，比如有的宝宝会早早睡觉，有的宝宝会早早起床，根据孩子的时间来调整。 3、开车出门，要有安全座椅。 4、宝宝坐飞机，让宝宝坐在宝宝专用的安全座椅上。父母最好提前和航空公司联系，告知有宝宝同行。 5、妈妈出门在外需要哺乳时，为了保护隐私，可以准备一张哺乳巾或者一张毯子，用来遮挡。 那么看到最后，你的观点有所改变吗？宝宝是…